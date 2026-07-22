Pardubická Galerie Art Space NOV uvede výstavu Jana Poše

V galerii Art Space NOV v Pardubicích začne 30. července výstava Archeologie světla a stínu sochaře Jana Poše. Potrvá do 12. září a představí instalaci, která propojuje sochařské objekty, světlo a digitální projekci. Součástí díla se stane i samotný galerijní prostor, uvedla galerie v tiskové zprávě.
Poš patří k mladé generaci českých výtvarníků. Ve své tvorbě se zabývá vztahem fyzického a virtuálního světa, který propojuje prostřednictvím trojrozměrných objektů a digitálních technologií. V pardubické galerii promění gotický sklep v prostor, kde se propojí světlo, stín a fragmenty objektů. Návštěvníci se budou pohybovat mezi fyzickými artefakty a digitální projekcí. Instalace podle kurátorky Denisy Michalinové narušuje hranici mezi realitou a virtuálním prostředím.
Výstava navazuje na Pošův dlouhodobý zájem o práci s prostorem a počítačovou 3D simulací. Sochař studoval na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a na Akademii výtvarných umění v Praze. Vystavoval například v pražské The Chemistry Gallery, zúčastnil se Signal Festivalu a připravuje stálou světelnou instalaci pro stanici metra Florenc. Loni získal ocenění Objev roku v soutěži VIZIUM, které uděluje Česká akademie vizuálního umění.
Art Space NOV sídlí ve sklepení renesančního domu čp. 49 na Pernštýnském náměstí a zaměřuje se na současné umění. Kromě výstav obrazů prezentuje nová média jako videoart, pořádá autorská čtení či performance.