Pardubická galerie věnuje velkou výstavu Anně Zemánkové, malovat se učila sama

Autor: ČTK
  14:00aktualizováno  14:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Gočárova galerie v Pardubicích v sobotu zahájí výstavu děl Anny Zemánkové s názvem Plody s chutí bramborových šišek. Autorka začala tvořit v 60. letech, kdy jí bylo kolem 50 let. Její práce vznikala mimo akademické umělecké prostředí a vyznačuje se výraznou imaginací, detailní kresbou a motivy inspirovanými přírodou i fantazijními organismy. Patřila mezi obdivovatele švýcarského spisovatele a popularizátora teorií o mimozemských vlivech Ericha von Dänikena. ČTK to řekla kurátorka Natálie Drtinová. Lidé na výstavě uvidí kolem 300 děl.

"Její dílo dnes bývá dnes vnímáno jako svébytný a originální příspěvek modernímu umění. Její tvorba si však širší pozornost získávala postupně a trvalo několik desetiletí, než na ni odborná i laická veřejnost začala výrazněji reagovat," uvedla Drtinová, která je zároveň správkyní její výtvarné pozůstalosti.

V době, kdy Zemánková začala malovat, četla Dänikanovy knihy. Spisovatel byl nejznámější na přelomu 60. a 70. let, kdy vydal knihy jako Vzpomínky na budoucnost. V nich tvrdil, že starověké civilizace mohly být ovlivněny návštěvami mimozemských bytostí. "Zemánková Dänikena milovala. Některé interpretace její tvorby proto zmiňují, že se v ní květinové motivy mohou proměňovat v jakási vesmírná tělesa, ona je spíš vnímala jako květiny," poznamenala Drtinová.

Nějaké její práce se dochovaly z doby, kdy jí bylo 18 let, jsou ale jiné než ty pozdější. Z pragmatických důvodů se vyučila dentistkou a měla vlastní ordinaci. Potom byla ženou v domácnosti, když měla děti. Postupně ale začaly odcházet a budovaly si vlastní domovy. "Její synové chtěli, aby se zabavila, dali jí papíry a pomůcky, pastelky nebo tempery. Ona se tomu začala intenzivně věnovat a už ji to nikdy nepustilo. Začínala temperami, ale ty práce už vůbec nepřipomínaly krajinky, jaké kreslila dřív jako dívka," řekla kurátorka.

Postupem let Zemánková měnila techniky i velikost svých děl, začínala u rozměrných obrazů a postupně je zmenšovala až na velikost známky. Od 70. let se věnovala zejména technice vystřihování z papíru, později také práci se saténem. Tyto materiály využívala při tvorbě koláží, které často působí z dálky dojmem textilních struktur. Zblízka je však patrné, že jde o jemně vrstvené papírové a saténové kompozice, které by mohly evokovat i návrhy látek či šatů.

Posléze své obrazy perforovala a vyšívala. "Jedné části výstavy pracovně říkáme šperkovnice, tam se objevují její nejkomplexnější práce. Postupně začíná využívat textilní prvky, jako je niť, výšivka, háčkování či různé aplikace, které se stávají dominantou děl. Základem je přitom papír, často vrstva papíru nalepená na papíru. Některé části jsou ještě podkreslené akrylem, pastelem nebo propiskou a doplněné o ručně přišívané korálky či lepené detaily," řekla Drtinová. Podle ní měla autorka smysl pro humor, protože například na jedno své dílo použila žlutou síťku na citrony.

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