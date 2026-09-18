Pardubická galerie zahájí výstavu o okru a představí současnou českou fotografii

Gočárova galerie v Pardubicích v sobotu zahájí v Domu U Jonáše dvě nové výstavy. První z nich, Za obrazem: Od žluté k červené a zase zpět, se zaměří na okr jako jeden z nejstarších přírodních pigmentů a jeho využití v umění od pravěku po současnost. Druhá výstava New Liquidities: Sisters in Photography představí současnou českou fotografii a témata těla, identity, paměti či vztahu člověka k technologiím. ČTK to řekli kurátoři.
Okr podle kurátorů funguje jako spojnice mezi minulostí a současným uměním. Přírodní pigment je známý z pravěkých jeskynních maleb. Výstava propojuje díla slovenských a českých autorů, mezi nimiž jsou Miloš Alexander Bazovský, Martin Benka, Mikuláš Galanda, Ester Šimerová-Martinčeková, Jan Zrzavý, Vladimír Boudník, František Gross nebo Josef Istler.
Obrazy jsou zasazené do světelných boxů, které se rozsvěcují, když se k nim divák přiblíží. V přízemí najdou návštěvníci také dílnu, kde mohou míchat barvy. "Děti a studenti se mohou dotknout umění, kde si mohou vyzkoušet hmatem a čichem to, co jinak na obrazech obvykle jen sledujeme z povzdálí. V naší workshopové místnosti si pak mohou sami na vlastní kůži vyzkoušet míchání zemitých barev, pracovat s okrovým pigmentem a prožít tvořivý proces tak trochu jinak," řekl kurátor Adam Galko.
Výstava New Liquidities: Sisters in Photography ukazuje snímky šesti autorů. Eva Bystrianská, Michaela Karásek Čejková, Jolana Havelková, Tereza Jobová, Ondřej Kubeš a Dita Pepe otevírají prostřednictvím fotografie témata těla, rodinných archivů, queer identity, paměti nebo proměny krajiny. Výstava zároveň zpochybňuje tradiční pojetí fotografie jako pouhého záznamu skutečnosti.
"Naším cílem není nabídnout jednu poučku o tom, co je to ženská fotografie. Zajímají nás vrstvy, proměnlivost a odvaha vystoupit z předem daných škatulek. Fotografie v podání vystavujících autorů funguje jako živé médium, které se neustále přelévá a zpochybňuje to, co považujeme za normální," uvedla kurátorka Kateřina Sýsová.
Expozice vzniká ve spolupráci s platformou Sisters in Photography, která propojuje autorky různých generací a věnuje se také mezinárodní spolupráci, vzdělávání a publikacím. Návštěvníci neuvidí pouze klasické fotografické snímky, ale také autorské fotoknihy, prostorové instalace, videoart, koláže nebo práce s textilem.