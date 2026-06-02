Pardubická galerie zahajuje výstavu inspirovanou filozofií Fridricha Nietzscheho

Galerie Art Space NOV v Pardubicích ve čtvrtek zahájí výstavu děl malíře Martina Koláře. Představí jeho tvorbu inspirovanou filozofií Friedricha Nietzscheho a existenciální tematikou, uvedl v tiskové zprávě kurátor Kamil Princ. Autor je čerstvým absolventem AVU.
"Navzdory přítomnosti existenciálního pesimismu jeho obrazy paradoxně působí rozverně a hravě, což ještě více akcentuje jejich skrytou bizarnost," řekl Princ.
Podle kurátorského výkladu autor ve svých dílech kritizuje moderní společnost, která podle něj podléhá povrchní zábavě, reklamě a konzumnímu způsobu života. Současně zpracovává téma existenciální úzkosti, kterou nevnímá jako překážku, ale jako trvalou součást lidského bytí.
Expozice je rozdělena do tří tematických okruhů. První část s názvem Gott ist tot (Bůh je mrtev) nahlíží na současné hodnotové vakuum a společenský úpadek. Druhá část Ewige Wiederkunft (věčný návrat) pracuje s motivy groteskně deformované minulosti a ztraceného dětství. Závěrečná sekce Übermensch (nadčlověk) zobrazuje postavu moderního pseudo-nadčlověka, často v podobě androida či mimozemské bytosti, ovlivněné konzumní kulturou a sebeprezentací.
Kolář ve své tvorbě navazuje na filozofii Friedricha Nietzscheho, zejména na jeho koncepty člověka jako provazu nad propastí a přechodu mezi zvířecí a vyšší lidskou existencí.
Inspiruje se i myšlenkami S?rena Kierkegaarda, dánského filozofa 19. století. Je považován za jednoho z hlavních předchůdců existencialismu. Zdůrazňoval subjektivní prožívání lidské existence, volbu a existenciální úzkost.
Art Space NOV sídlí ve sklepení renesančního domu čp. 49 na Pernštýnském náměstí a zaměřuje se na současné umění. Kromě výstav obrazů prezentuje nová média jako videoart, pořádá autorská čtení či performance.