Pardubická Gočárova galerie chystá výstava o architektovi Josipu Plečnikovi

Největším projektem Gočárovy galerie v Automatických mlýnech v Pardubicích bude příští rok výstava o Josipu Plečnikovi. Představí evropského architekta slovinského původu, který působil také v Praze a vychoval řadu významných žáků včetně pardubického architekta Karla Řepy. Začít by měla na podzim 2027, uvedla v tiskové zprávě Zuzana Nováková z kanceláře hejtmana Pardubického kraje.
Mezinárodní projekt představí dílo světoznámého architekta, který výrazně ovlivnil podobu Pražského hradu. Výstava by měla navázat na úspěšné projekty Mucha Dnes a Žitý sen Andyho Warhola. Spolupráci s institucemi v Lublani vyjednával koncem října koordinátor výstavy a radní Pardubického kraje pro kulturu Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj) spolu s ředitelkou Gočárovy galerie Klárou Zářeckou a architektem výstavy Petrem Všetečkou.
"Právě v tomto městě se nachází velký komplex budov navržených Josipem Plečnikem, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Je tady Plečnikův dům, jeho ateliér na fakultě architektury, Národní knihovna a různé další muzejní instituce, se kterými jednáme o zápůjčkách do Pardubic," uvedl Línek. V Pardubicích by se tak měl představit reprezentativní výběr modelů, předmětů a fotografií ve slovinské části výstavy.
Česká část se soustředí na Prahu a Plečnikovo působení na Pražském hradě. Jako profesora uměleckoprůmyslové školy v Praze ho po vzniku samostatné republiky angažoval do funkce hlavního architekta Pražského hradu prezident T. G. Masaryk. Svými architektonickými zásahy velmi neotřele zdůraznil důstojnost a důležitost tohoto místa pro nový stát.
Poslední velká výstava věnovaná Josipu Plečnikovi se v Čechách uskutečnila právě na Pražském hradě, a to v roce 1996. Jejím hlavním kurátorem byl tehdy architekt Miroslav Řepa, syn pardubického architekta Karla Řepy. Nedávná výstava věnovaná Plečnikovi na Bratislavském hradě přilákala na 170.000 návštěvníků.
Na přípravě výstavy se podílí spolu s týmem Gočárovy galerie i nezávislá architektonická kulturní organizace Czech Architecture Week a řada partnerů z České republiky, Slovinska a Rakouska. Významnou osobností je slovinský historik umění a přední znalec Plečnikova díla Damjan Prelovšek. Jeho prarodiče byli s Plečnikem přátelé a on sám je autorem několika knih o tomto významném architektovi, kterého osobně dobře znal. Není bez zajímavosti, že kromě této odbornosti byl také olympionikem v kanoistice a později i velvyslancem Slovinska v České republice a mluví plynně česky. Projekt již získal osobní záštitu prezidenta republiky Petra Pavla a jedná se také o záštitě slovinské prezidentky Nataši Pircové Musarové a o patronátu nejvyšších představitelů Rakouska a Slovenska.