Pardubická lávka přes koridor má nově omezení, cyklisté musí sesednout z kola

Na lávce přes železniční koridor v Pardubicích přibyla zákazová značka, nesmí přes ni jezdit cyklisté. Kvůli bezpečnějšímu provozu musí svoje kolo vést. Městu se ozývali lidé a stěžovali si. ČTK to řekl vedoucí odboru dopravy Jiří Zubák.
"Řešili jsme řadu stížností, že cyklisti vážně ohrožují pěší při výstupech z eskalátorů a výtahů. Opatření byla přijata v rámci bezpečnosti silničního provozu s cílem ochránit slabší účastníky silničního provozu," řekl Zubák
Na lávku se dá dostat po schodech i výtahem a jezdí po ní často cyklisté. Veřejnou debatu vyvolal loni zastupitel a poslanec Karel Haas (ODS). Navrhoval, aby lidé museli sesednout z kola a přes lávku ho vedli, aby svou jízdou neohrožovali chodce. Upozornil, že od smyků jsou vidět na lávce černé šmouhy.
"Rozhodl odbor dopravy v rámci působnosti státní správy na základě podnětu z jednání zastupitelstva a po získání kladného stanoviska policie," řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).
Červená lávka stála 300 milionů korun, měří 290 metrů. Na obou stranách je opatřená výtahem i schody. Vedou z ní tři ramena s jezdícími schody, aby lidé měli přístup na nástupiště. Boční části lávky jsou vyplněné mříží, díky tomu je výhled na kolejiště. Lávku stavěla podle návrhu architekta Milana Kosaře Správa železnic. Otevřela ji na konci května 2024. Vloni ji podle dohody převedla do majetku města.