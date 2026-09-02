Pardubická ODS chce změnit dopravu i bytovou politiku města

Pardubická ODS chce v komunálních volbách posílit a získat víc mandátů. Jejím cílem je změnit dopravní politiku města. Nesouhlasí s plánovaným uspořádáním dopravy na náměstí Republiky a k tomu také odmítá výstavbu městských bytů. Podle lídra kandidátky Ondřeje Tichého má bydlení zajišťovat především soukromý sektor, řekl dnes novinářům při zahájení kampaně.
Tichý zdůrazňuje pravicové směřování ODS, které chce promítnout také do hospodaření města a bytové politiky. Například těmito programovými body se liší od současné koalice. "Jdeme do toho i s konkrétními pravicovými body v programu. Určitě chceme pohlídat to, aby si město nepůjčovalo na svůj provoz. A věříme tomu, že město nemá stavět byty. To není role města. Byty má stavět soukromý sektor, soukromí developeři," řekl Tichý.
ODS minulé volby kandidovala v uskupení Spolu a získala devět mandátů a byla druhá ve volbách. Občanští demokraté mají šest zastupitelů. Letos kandiduje strana samostatně. "Já osobně věřím tomu, že máme budovat značku ODS, a ne značku Spolu. Člověk je součástí konkrétní strany a je jejím členem," řekl Tichý.
Tichý upozorňuje také na výraznou obměnu kandidátky. V její první desítce jsou tři současní zastupitelé a sedm nových tváří. ODS má zároveň historicky nejvyšší zastoupení žen a poprvé na kandidátce i nestranické osobnosti. V první desítce například není dlouholetý zastupitel a bývalý ředitel úřadu práce Petr Klimpl, kandiduje z 19. místa.
"Myslím, že i naši voliči od nás chtěli nějakou přirozenou změnu. Řekl bych evoluci, ne revoluci. Nechtějí tam pořád mít úplně stejné lidi a cítili jsme, že některé věci je potřeba dělat lépe," řekl Tichý.
V komunálních volbách v roce 2022 v Pardubicích zvítězilo ANO, které získalo 12 z 39 mandátů. Druhé skončilo Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s devíti mandáty. Po čtyřech mandátech získaly kandidátky Žijeme Pardubice, Společně pro Pardubice a Piráti. ANO následně vytvořilo koalici právě se Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice.
V komunálních volbách v Pardubicích budou letos lidé vybírat z devíti kandidátek, stejně jako před čtyřmi lety. Kromě ODS dnes kampaň zahájilo také hnutí ANO, které chce minulý výsledek obhájit, za prioritu považuje dostupné bydlení.