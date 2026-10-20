Pardubická pětikoalice dolaďuje program, většinu bodů už vyřešila

Jednání o programu budoucí pětikoalice, která by měla stát v čele Pardubic, by mohla skončit nejdříve do konce týdne. Vyjednavači mají podle svých vyjádření vypořádanou většinu programových bodů a chtějí se zaměřit také na personální obsazení vedení města a rozdělení gescí. Nejdéle by se jednání podle Daniela Vondry (STAN) mohlo protáhnout do příštího týdne, věří ale, že dohoda bude rychleji, řekl dnes novinářům.
Koalici mají tvořit ODS, STAN, Naše Pardubice, Progresivní Pardubice a lidovci. V 39členném zastupitelstvu bude mít 22 hlasů.
"Jednání jsou vysoce konstruktivní a je tam vysoká míra shody. Vyřešili jsme věci v dopravě nebo životním prostředí,“ řekl Petr Netolický (KDU-ČSL). Schůzky podle něj potrvají minimálně do konce týdne.
Lídr ODS Ondřej Tichý hodnotí dosavadní průběh jednání pozitivně. "Věříme, že se to ubírá správným směrem," řekl Tichý, který bude kandidátem na primátora. Podle něj se podařilo vyjednat kompromisy správné pro Pardubice.
Vyjednavači nechtějí zveřejňovat jednotlivé dohodnuté body průběžně, ale až výslednou podobu programu. "Nemá smysl kusovitě vybírat témata, představíme celek," řekl Tichý. Podle něj se podařilo vyřešit i nejobtížnější témata.
Podle Vojtěcha Jirsy (Progresivní Pardubice) pomáhá podrobné projednávání programových bodů stranám lépe si porozumět a najít společnou řeč. Ne vždy je podle něj nutné dělat kompromisy, někdy stačí vysvětlit vlastní pohled a přesvědčit druhou stranu novými argumenty. "Třeba si vysvětlíme svoje pozice, občas druhá strana to akceptuje nebo změní svůj pohled, protože se objeví nové argumenty, které nezazněly," řekl Jirsa.
Martin Slezák (Progresivní Pardubice) uvedl, že zástupci stran se postupně zabývají přibližně 20 oblastmi, které budou spadat do gescí jednotlivých členů vedení města. Vycházejí přitom ze současné struktury vedení a působnosti náměstků, konečné rozdělení odpovědností ale může být jiné. "Programové body jsou téměř vypořádané a budeme se zabývat personálními záležitostmi a samotným zněním koaliční smlouvy," uvedl Slezák.
Volby v Pardubicích sice vyhrálo hnutí ANO, ale po 12 letech půjde nejspíš do opozice. Spojilo se se svým radničním koaličním partnerem, sdružením Žijeme Pardubice, a k tomu nabídlo spolupráci STAN. To s nimi podepsalo dohodu, ale pak z ní odstoupilo. Dalšího koaličního partnera ANO nenašlo.