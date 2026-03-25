Pardubická škola Družstevní se dočká rozšíření kvůli nové výstavbě bytů

Základní škola Družstevní v Pardubicích se v budoucnu dočká větší přístavby. Díky tomu bude moci přijmout desítky dětí navíc. Město očekává, že v oblasti Nová Cihelna developeři postaví bytové domy a současná kapacita školy nebude dostačující, uvedla radnice v tiskové zprávě.
Pardubice nejdřív počítaly s rekonstrukcí školní kuchyně, nově ale připravují větší projekt. Radní schválili 2,5 milionu korun na projektování, který bude zahrnovat jídelnu, tělocvičnu a nové učebny.
"Klíčovou částí je úprava celého pavilonu A, kde se počítá s přístavbou a částečně i nástavbou. Kuchyň i jídelna se mají výrazně rozšířit a modernizovat, včetně nového gastrozařízení. Kapacita stravování by měla být navýšena až na přibližně 1000 strávníků," řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).
Pavilonový komplex ze 60. let minulého století patří mezi největší základní školy v Pardubicích. V současnosti má škola zhruba 700 žáků, maximální kapacita je přibližně 730 míst. Výstavba bytových domů může Nové Cihelně přinést několik tisíc obyvatel. Tím poroste poptávka po místech ve školách.
Práce na rozšíření školy chce radnice dělat na etapy. V další fázi počítá například s propojením pavilonů, aby žáci mezi nimi nemuseli chodit venkem. Radnice si také přeje postavit nové kabinety či větší družinu. "Navrhované rozšíření má umožnit vznik až devíti nových kmenových tříd a několika odborných učeben, což by škole do budoucna pomohlo zajistit čtyři paralelní třídy v každém ročníku," řekl Rychtecký.