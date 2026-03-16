Pardubická univerzita spouští program na podporu udržitelnosti a komunity

Univerzita Pardubice spouští projekt nazvaný Udržitelné jaro. V březnu a dubnu nabídne sérii akcí zaměřených na udržitelnost a odpovědný přístup k životnímu prostředí. Program potrvá od 20. března do 22. dubna a vyvrcholí akcemi ke Dni Země, uvedla univerzita v tiskové zprávě.
"Udržitelnost se nejlépe rozvíjí tam, kde spolu lidé mluví, tvoří a navzájem se inspirují. Věříme, že se tato iniciativa stane na naší univerzitě dlouhodobou tradicí," řekla prorektorka pro vnitřní záležitosti Liběna Černohorská.
Při zahájení 20. března škola umístí v univerzitní knihovně dřevěnou plastiku Strom života. Ve stejný den odstartují také dvě měsíční iniciativy. Jednou je fotosoutěž, která vyzve účastníky, aby fotili jarní momenty, druhou je sbírka použitých mobilních zařízení.
Ve středu 25. března bude na programu úklid kampusu a o den později začne výroba ptačích budek. Účastníci je ještě na jaře rozmístí v kampusu. Program završí akce spojené s Dnem Země.
Zelený swap 21. dubna nabídne výměnu pokojových rostlin a knih o zahradničení. Další den škola zve na přednášku Miloslava Pouzara, který bude mluvit o problematice kontaminace potravin po průmyslových haváriích.
Tentýž den se bude konat panelová diskuse o obnovení komunitní zahrádky v kampusu. "Nový jarní program má podpořit šetrný přístup k životnímu prostředí a posílit komunitní život v univerzitním kampusu," uvedla škola.