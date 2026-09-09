Pardubická univerzita spustí AI chatbota, bude odpovídat na otázky o studiu

Univerzita Pardubice dokončuje chatbota s umělou inteligencí (AI), který bude uchazečům o studium odpovídat na otázky. Nástroj bude dostupný na portálu studuj.upce.cz, kde jsou informace o bakalářském, magisterském a doktorském studiu na všech fakultách. Škola plánuje jeho spuštění příští měsíc, tedy před zahájením kampaně zaměřené na uchazeče o studium a před veletrhem Gaudeamus. ČTK to řekl prorektor Petr Nachtigall.
Na projektu univerzita pracovala zhruba tři čtvrtě roku. Testovala několik variant chatbotů a současně prověřovala kvalitu dat, ze kterých bude nástroj čerpat. Nakonec zvolila řešení společnosti Nanotrix, která vznikla jako spin-off Technické univerzity v Liberci. V současnosti univerzita dokončuje smlouvu s dodavatelem a připravuje nasazení systému.
"Nestačí mít kvalitní technologický nástroj. Stejně důležitá jsou kvalitní a aktuální data, se kterými chatbot pracuje. Proto jsme během testování řešili nejen samotnou technologii, ale také způsob, jakým jsou informace o studiu na univerzitě spravovány," řekl Nachtigall.
Chatbot bude čerpat pouze z obsahu portálu studuj.upce.cz. Web bude škola pravidelně procházet a informace aktualizovat. Univerzita tím chce omezit riziko, že nástroj použije starší údaje. "Nástroj má uchazečům umožnit získat odpovědi i mimo úřední hodiny studijních oddělení. Zároveň může snížit množství běžných dotazů, které musí řešit pracovníci studijních oddělení," řekla prorektorka Liběna Černohorská.
Uživatelé se budou moci ptát přirozeným jazykem, například kde mohou studovat určitý obor nebo jaké jsou podmínky přijetí. Chatbot má být schopen pracovat i s krátkými či méně formálně formulovanými dotazy.
Univerzita chce sledovat také dotazy, které uchazeči chatbotu pokládají. Získané údaje jí mohou ukázat, jaké informace zájemci o studium nejčastěji hledají a které údaje se jim na webu nedaří najít. Výsledky chce využít při další úpravě portálu a zveřejňovaných informací.
"Poslední důležitou záležitostí je právě právní ochrana. Když chatbot podá špatnou informaci, která nebude správná, řešíme, kdo za to odpovídá. To bude součástí smlouvy s dodavatelem," řekl Nachtigall.