Pardubická výstava otestuje publikum, jestli přijme intimitu bez předsudků

Dvě výstavy v Domě U Jonáše v Pardubicích od soboty vystaví díla tří současných českých umělců. Lidé se tam potkají s ženskou intimitou i mužskými akty. Díla podle kurátorů otestují publikum, nakolik dokáže tato témata přijmout bez předsudků, řekli ČTK.
"Ukazuje se, že obavy z reakcí jsou často přehnané a publikum bývá otevřenější, než se čeká. Je to vlastně i určitý test společnosti, jak dokáže číst intimní a tělesná témata v umění bez zjednodušování a skandálního rámování," řekl kurátor Pavel Liška.
Výstava Tomáše Němce je pojatá jako průřez jeho tvorbou. Malíř pracuje s figurou, autoportrétem, krajinou i zátiším a často je vrství do fragmentů, deníkových záznamů a scén. "Je tu například obraz s nahým princem Harrym na večírku, který vychází z mediálně známé fotografie, kde se snaží chránit svou partnerku před paparazzi. V Němcově pojetí se z toho stává studie intimity, vztahu a tlaku veřejného prostoru," řekl kurátor Liška.
Velká část jeho výstavy je věnovaná také mužským aktům, kde se autor soustředí na tělo v pohybu, detailu a v různých psychických stavech. "Jeden z momentů vznikl úplně náhodně, model si během pózování pustil film na notebooku, aby vydržel dlouhé sezení, ale vybila se mu baterie. Otočil se zády a začal hledat zásuvku za sedačkou," řekl kurátor.
V jedné části výstavy pak autor vědomě reaguje na slavný obraz Původ světa od Gustave Courbeta, který zobrazuje ženský klín. "Němec vytvořil intimní detail mužského těla a staví ho do přímého dialogu s tímto historickým motivem. Vzniká jakýsi diptych, kde jde o vztah mezi ženským a mužským pohledem, tradicí v dějinách umění a současným uvažováním o intimitě, sexualitě a zobrazení těla," řekl kurátor.
Druhá výstava Soft Touches děl Lucie Rosické a Nikoly Emmy Ryšavé zkoumá vnímání vlastního těla, emocionalitu a tlak na viditelnost v digitální době. Lucie Rosická kombinuje textil a výšivku a zabývá se hlavně ženskostí.
"Často vytváří autoportréty nebo velmi intimní scény, díky kterým můžeme nahlédnout do soukromých situací každodenního života. Zobrazuje momenty, které jsou lidem blízké a běžné, ale zároveň natolik osobní, že je většinou veřejně neukazujeme," řekla kurátorka Aneta Rosická.
Autorka pracuje s fotografiemi sebe samé nebo svých přátel, které zobrazí na textilní výšivky. Na nich si ženy dělají intimní selfie ve spodním prádle, holí si nohy, ohanbí nebo zvrací po večírku do záchodu. Zároveň ji zajímá téma masek, které musí lidé denně nasazovat, aby zvládli všechny své sociální role.
Nikola Emma Ryšavá ve své tvorbě také zkoumá ženskou identitu, tělo a osobní prožívání. Diváci uvidí například sochy monster, které jsou podle ní lidskou součástí. Mají třeba rudou barvu, kůži plazů a místo rukou klepeta. "Jsou spíš jako zrcadlo toho, jak někdy sami sebe vidíme. Reaguje hlavně na ženské prožívání, nejistoty a vnímání vlastního těla, kdy si často všímáme svých nedostatků, zatímco okolí nás může vidět úplně jinak," řekla kurátorka.