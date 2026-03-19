Pardubické akvacentrum odkládá opravu bazénů, není dokončený tendr na firmu

Plánovanou obnovu bazénů musí akvacentrum v Pardubicích odložit. Městu se nepovedlo vybrat stavební firmu a výběrové řízení musí opakovat. Práce měly původně začít na jaře, kdy má plavecký areál nejnižší návštěvnost. ČTK to řekl ředitel městské společnosti PAP Pardubice Jiří Vysoudil. Město na investici vyčlenilo 11,5 milionu korun, kdy práce začnou, není jisté.
Město vypsalo výběrové řízení na konci loňského roku. Přihlásila se do něj jedna firma. "Výběrové řízení bylo zrušené, protože byl jenom jeden zájemce a nesložil jistinu. Běží nové výběrové řízení," řekla vedoucí odboru majetku a investic magistrátu Kateřina Skladanová.
"Pro nás je to obrovská komplikace, měli jsme naplánováno, že to budeme dělat teď na jaře, abychom měli co nejmenší ztrátu. Teď vůbec nevíme, kdy začneme. Měli jsme to připravené na měsíce, kdy jsme v průměru za deset let měli nejmenší návštěvnosti," řekl Vysoudil.
Investici by nerad odkládal na příští rok, protože bazény potřebují opravit. V bazénech jsou od poslední velké rekonstrukce v roce 2012 malé kachličky, které opadávají a jsou pro provoz akvazóny nevhodné. Při každoroční odstávce jich musí dělníci lepit zpátky víc a víc. Místo malých kostiček proto bude větší dlažba. "Děti se tam v bazénech potápí a loví kostičky," dodal Vysoudil.
Město zadává opravu rekreačního a skokanského bazénu v akvacentru, která bude zahrnovat výměnu obkladů stěn a dna. Původní skleněnou mozaiku stavební firma nahradí keramickou mozaikou vhodnou pro veřejné bazény. Vymění také stěny a dna přelivných žlábků. Na vstupních schodištích do bazénů bude keramická dlažba s protiskluzovou úpravou. Stejný typ dlažby bude na horní ploše, které dělí stěny mezi bazénem s vlnobitím a divokým kanálem.
Kvůli opravě bazénů bude nutné akvacentrum zavřít. Ostatní dva bazény o délce 50 a 25 metrů by měly zůstat otevřené. Stavební práce by měly trvat dva až tři měsíce.