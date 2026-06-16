Pardubické divadlo chystá na Kunětické hoře premiéru Erbenovy Kytice

Východočeské divadlo uvede v pátek na Kunětické hoře adaptaci Erbenovy Kytice. Sedmou a závěrečnou premiéru sezony režíruje Janka Ryšánek Schmiedtová. Hudební inscenace zpracovává devět balad, v knize jich je 13.
"Cesta k ikonickému titulu byla dlouhá. Vybírat tituly na Kuňku není jednoduchá disciplína. Už tam hrajeme dvě dekády. Musí být divácky atraktivní. Zároveň musí zapadnout do budovy městského divadla jako klasická inscenace. Musí fungovat uvnitř i venku," řekl dramaturgyně Anna Zindulková Hlaváčková.
Kytice je podle dramaturgyně divácky přitažlivý titul. Česká divadla ji inscenují poměrně často, uvedla mnoho desítek představení a v repertoáru vydrží často dlouho. "Od prosince je vyprodáno. Text má výrazný dramatický potenciál. Forma balady je velmi koncentrovaná, dialogická a vyznačuje se velmi melodickým jazykem," řekla dramaturgyně.
Balady víc dávají prostor herečkám. Erben psal podle režisérky o ženách jeho doby, aby ukázal, že mají strašně málo šancí něco se svým životem udělat, ale nesou maximální vinu. "Proto jeho balady zůstávají aktuální," řekla režisérka, která dodala, že představení je "nářez". Jejím cílem je, aby si lidé její zpracování Kytice pamatovali.
Poprvé spolupracuje v Pardubicích na představení performerka a skladatelka Vladivojna La Chia. "Byla to zajímavá zkušenost, ukázala, co hudba umí, jak i nehudební zvuky mohou samotný text podpořit. Složila scénickou hudbu i nové písně," řekla dramaturgyně.
Všechny příběhy nejsou jen dramatické, lidé mohou očekávat žánrovou pestrost včetně komedie. Inscenace otevírá baladou Poklad, následuje Zlatý kolovrat, Holoubek, ten je například pojatý jako rocková balada. Lidé také uvidí Vodníka nebo Polednici. "Snažili jsme představení udělat takové, aby uspokojilo starší diváky, kteří očekávají klasiku, ale také aby uspokojilo mladé diváky a aby se na inscenaci nedívali jako na muzeum," řekla režisérka.
Kytice z pověstí národních od Karla Jaromíra Erbena vznikala postupně v 50. letech 19. století a poprvé vyšla v roce 1853, rozšířené vydání pak v roce 1861. Sbírka obsahuje balady inspirované lidovou slovesností a mytologií, které propojují motivy viny, trestu, osudu a vztahu člověka k nadpřirozenu.