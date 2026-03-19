Pardubické divadlo uvede hru Iglú,na scéně se objeví dívka s kanystrem a sekerou

Východočeské divadlo v Pardubicích uvede v pondělí na Malé scéně hru Iglú, která vypráví o svérázné lásce, fantazii, touze a útěku z reality. Text o dvou mladých lidech napsal izraelský dramatik, režisér a herec Jehezkel Lazarov. ČTK to řekl dramaturg Ladislav Nunvář.
Režie scénického čtení se ujal Josef Doležal, absolvent herectví na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, který potom vystudoval činoherní režii na Divadelní akademii múzických umění v Praze.
Iglú je podle Nunváře poetickou i syrovou hrou o tom, jak dětství nikdy úplně neskončí, o fantazii, která chrání, a o lásce, co se nechce vzdát. Raffi je od dětství tajně zamilovaný do své o rok starší sousedky Leni.
"Miloval ji proto, že byla vždycky jiná, divná, tajemná a zádumčivá holka, od které utekla matka. Holka z rodiny, kde se často křičelo a kam policajti přijeli jako vždycky pozdě. Dnes je Raffimu sedmadvacet. Pracuje u dopravní policie a s Leni se znovu setká. Leni sice vyrostla, ale zvláštní je pořád," řekl Nunvář.
Dívka často postává před domem, kde bydlela jako malá. Jenže jednoho dne tam stojí a drží v ruce kanystr a sekeru. Raffi musí zasáhnout a konečně ji oslovit, dodal Nunvář.
Hru divadlo uvádí v cyklu INprojekty, což jsou malé inscenační projekty světových novinek. Scénická čtení zkouší herci tři čtyři dny a poté je zpravidla jen jednou odehrají před publikem. V roli Raffiho se pardubickému publiku poprvé představí hostující Jan Augustin, záhadnou Leni ztvární Eliška Lásková.
"Ve hře se řeší témata, která přesahují geopolitické sféry a míří k podstatě člověka, proto si myslím, že hra může fungovat skvěle také v Česku. Jejím hlavním tématem je dospívání a hledání sebe sama v současném zrychleném a těkavém světě," řekl režisér Doležal. Po premiéře se bude konat tradiční neformální diskuse o hře, které se zúčastní celý inscenační tým.