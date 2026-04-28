Pardubické divadlo uvede Klimáčkovu novinku o konci starých časů

Autor: ČTK
  16:29aktualizováno  16:29
Východočeské divadlo v Pardubicích uvede v sobotu novou hru Kurýr má zpoždění, kterou pro soubor napsal Viliam Klimáček. Úspěšný slovenský dramatik napsal na přání divadla hru, která v sobě nese motto konec starých časů, a tak vznikla melancholická komedie. Režíruje ji Filip Nuckolls. Novinářům to dnes řekla dramaturgyně Jana Pithartová.

"Líbí se nám jeho hry. Ale z jeho napsaných her jsme si nevybrali. Od rozdělení Československa píše pro Slováky, hry jsou specifické pro ně. Zeptali jsme se ho, jestli by napsal hru pro naše divadlo. Poprosili jsme o hru až pro deset herců a aby to byla komedie. On čerpá z mezilidských vztahů," řekla Pithartová.

Viliam Klimáček je slovenský dramatik, režisér, herec a spoluzakladatel bratislavského divadla GUnaGU, je známý svými satirickými a společensky kritickými hrami. Některé Klimáčkovy hry diváci na pardubické scéně už viděli, toto je pátá spolupráce.

Například v roce 2023 divadlo uvedlo inscenaci Kdo se bojí Beatles? o frustracích středního věku. Rovněž ji režíroval Nuckolls. Hru autor napsal pro Slovenské národní divadlo, na české scéně se objevila poprvé. Loni měli diváci možnost vidět ve scénickém čtení hru Influencerky, měla jenom jednu reprízu a byla ve zkrácené podobě.

Nová hra o kurýrovi podle režiséra Nuckollse reflektuje velký přerod civilizace, kdy se lidem zásadně mění pohled na svět. "A tak jsem si představoval hru, kde budou příběhy lidí, kteří prožívají konec svých starých časů. Zoufale se snaží tu dobu nějak zachytit a ona je jako centrifuga vymrští někam na okraj společnosti, ale oni pořád bojují o místo na slunci. Čert vezmi úspěch neúspěch, důležité je udržet si optimismus, štěstí a věřit, že život je krásný. Postavy hry Kurýr má zpoždění se o to snaží, z pohledu většinové společnosti ovšem bizarními způsoby," řekl režisér.

Jan je kurýr, který na sklonku středních let ovdověl. Stará se o značně vyšinutou matku s Alzheimerem. Když jednou nepřijde ošetřovatelka, vezme ji s sebou do práce. Následují komické a absurdní situace. Titulnímu hrdinovi je působí matka i podivní zákazníci. Jsou jimi loutkoherečka s Kašpárkem půlpárkem, prepper, co se chystá přežít konec světa v horském srubu, nebo manažer firmy Artificial Intelligence Avatar, který nabízí služby za hranicí parapsychologie.

Kurýra ztvární Martin Mejzlík, jeho matku Ludmila Mecerodová. Postavu Ely, jeho dcery, hraje Eliška Jechová. Manažera firmy představuje Ladislav Špiner a majitelku salonu PetMemory Petra Janečková. Jejího manžela Michala, označovaného jako niterný Indián, hraje Jan Vápeník. V dalších rolích se objevují Alexandr Postler jako survivalista Nepomuk, Romana Chvalová coby loutkářka Julie a Josef Pejchal v roli Jiřího přezdívaného Avatar.

Scénu připravil Lukáš Kuchinka, kostýmy navrhla Lucie Špalková a hudbu složil Daniel Fikejz.

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Počet zemí, kde zálohují petky a plechovky, v Evropě stoupá. Česko zůstává černým pasažérem

Kdyby byla vratná, v lese by asi nezůstala.

Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko. Česko je obklíčené státy, kde už naskočili na systém vratných nápojových obalů typu PET a plechovek. Tam všude se už vypité nádoby nepovalují hromadně kolem...

Globus slaví 30 let v Česku: 30 aut pro handicapované a milionové výhry

„Podporovali nacistické hnutí.“ Poslední zasedání vlády stanulo před soudem

Obžalovaná vláda. Jaroslav Krejčí a Richard Bienert (na snímku vpravo), v...

Před osmdesáti lety se v justičním paláci na Pankráci konal proces s rozmanitou skupinou obžalovaných. Adolf Hrubý, Richard Bienert, Jaroslav Krejčí, Jindřich Kamenický a Josef Kalfus, kteří společně...

Téměř sto let staré kruhy i šplhadla. V Krnově vrcholí obnova unikátní sokolovny

Vizualizace nové podoby krnovské tělocvičny postavené podle návrhu slavného...

Obnova unikátní prvorepublikové sokolovny v Krnově je ve finále. Kvůli komplikacím během oprav a následkům povodně se o rok protáhla a také prozatím zhruba o třicet procent prodražila. Hotovo by mělo...

Brno se obává růstu dopravy, v budoucnu může omezit vjezd aut i do širšího centra

Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty...

Do historického centra Brna nyní může autem zajet pouze ten, kdo tam bydlí nebo má provozovnu. Pravidla povolenek jsou velmi striktní. V příštích letech přitom nemusí zůstat u nejužšího středu města....

Živě: Webinář IPSOS - Co skutečně hýbe českými spotřebiteli?

29. dubna 2026  6:05

Volná místa i slučování. Školky řeší úbytek dětí, hlásí se jich až o polovinu méně

Lesní školka Bažinka v Horce na Olomoucku má stále volná místa.

Pryč jsou roky, kdy se rodiče nervovali, zda pro své děti seženou místo ve školce. I po zápisech jsou v kraji volné kapacity. Příkladem je například Lesní školka Bažinka v Horce nad Moravou na...

A co děti, mají si kde hrát? Na Vypichu nově ano, u nás moc ne, volají naštvané maminky z Košíř

„Žádáme, aby dětské hřiště a sportoviště u adresy Pod Kotlářkou nezaniklo, ale...

Na Vypichu se otevřel dobrodružný areál, v němž si malí Pražané sami určují, co chtějí dělat. Nedaleké hřiště Pod Kotlářkou naopak zmizelo téměř bez vysvětlení. Zatímco jeden prostor láká na volnost,...

Pardubice slaví titul, centrum zaplnily tisíce lidí. V noci přivítaly mistry

Pardubicím se podařilo získat titul po čtrnácti letech. (28. dubna 2026)

Hokejisté Pardubic v úterý večer získali titul. Ve finálové sérii vedli nad třineckými Oceláři 3:2 na zápasy a na jejich ledě zvládli při dnešním šestém duelu zvítězit 5:4 v prodloužení, po čtrnácti...

ÚS dnes rozhodne o stížnostech firmy Metrostav Infrastructure a oběti znásilnění

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti stavební firmy Metrostav Infrastructure. Justice v kauze machinací při modernizaci hotelu Bohemia v...

V průmyslovém areálu v Chropyni hořela střecha budovy s fotovoltaikou

ilustrační snímek

Hasiči dnes likvidovali požár střechy jedné z budov v průmyslovém areálu v Chropyni na Kroměřížsku. Na střeše jsou fotovoltaické panely. Ještě před příjezdem...

Policie hledá seniora z Kladenska, nevrátil se do ambulance v pražské nemocnici

Policisté pátrají po dvaasedmdesátiletém Václavu Šusserovi z Kladenska, který se dnes ráno nevrátil z vyšetření zpátky do ambulance v jedné z pražských...

