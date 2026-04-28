Pardubické divadlo uvede Klimáčkovu novinku o konci starých časů

Východočeské divadlo v Pardubicích uvede v sobotu novou hru Kurýr má zpoždění, kterou pro soubor napsal Viliam Klimáček. Úspěšný slovenský dramatik napsal na přání divadla hru, která v sobě nese motto konec starých časů, a tak vznikla melancholická komedie. Režíruje ji Filip Nuckolls. Novinářům to dnes řekla dramaturgyně Jana Pithartová.
"Líbí se nám jeho hry. Ale z jeho napsaných her jsme si nevybrali. Od rozdělení Československa píše pro Slováky, hry jsou specifické pro ně. Zeptali jsme se ho, jestli by napsal hru pro naše divadlo. Poprosili jsme o hru až pro deset herců a aby to byla komedie. On čerpá z mezilidských vztahů," řekla Pithartová.
Viliam Klimáček je slovenský dramatik, režisér, herec a spoluzakladatel bratislavského divadla GUnaGU, je známý svými satirickými a společensky kritickými hrami. Některé Klimáčkovy hry diváci na pardubické scéně už viděli, toto je pátá spolupráce.
Například v roce 2023 divadlo uvedlo inscenaci Kdo se bojí Beatles? o frustracích středního věku. Rovněž ji režíroval Nuckolls. Hru autor napsal pro Slovenské národní divadlo, na české scéně se objevila poprvé. Loni měli diváci možnost vidět ve scénickém čtení hru Influencerky, měla jenom jednu reprízu a byla ve zkrácené podobě.
Nová hra o kurýrovi podle režiséra Nuckollse reflektuje velký přerod civilizace, kdy se lidem zásadně mění pohled na svět. "A tak jsem si představoval hru, kde budou příběhy lidí, kteří prožívají konec svých starých časů. Zoufale se snaží tu dobu nějak zachytit a ona je jako centrifuga vymrští někam na okraj společnosti, ale oni pořád bojují o místo na slunci. Čert vezmi úspěch neúspěch, důležité je udržet si optimismus, štěstí a věřit, že život je krásný. Postavy hry Kurýr má zpoždění se o to snaží, z pohledu většinové společnosti ovšem bizarními způsoby," řekl režisér.
Jan je kurýr, který na sklonku středních let ovdověl. Stará se o značně vyšinutou matku s Alzheimerem. Když jednou nepřijde ošetřovatelka, vezme ji s sebou do práce. Následují komické a absurdní situace. Titulnímu hrdinovi je působí matka i podivní zákazníci. Jsou jimi loutkoherečka s Kašpárkem půlpárkem, prepper, co se chystá přežít konec světa v horském srubu, nebo manažer firmy Artificial Intelligence Avatar, který nabízí služby za hranicí parapsychologie.
Kurýra ztvární Martin Mejzlík, jeho matku Ludmila Mecerodová. Postavu Ely, jeho dcery, hraje Eliška Jechová. Manažera firmy představuje Ladislav Špiner a majitelku salonu PetMemory Petra Janečková. Jejího manžela Michala, označovaného jako niterný Indián, hraje Jan Vápeník. V dalších rolích se objevují Alexandr Postler jako survivalista Nepomuk, Romana Chvalová coby loutkářka Julie a Josef Pejchal v roli Jiřího přezdívaného Avatar.
Scénu připravil Lukáš Kuchinka, kostýmy navrhla Lucie Špalková a hudbu složil Daniel Fikejz.