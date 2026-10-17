Pardubické divadlo uvedlo v premiéře adaptaci Hrabalových Postřižin

Východočeské divadlo Pardubice dnes uvedlo druhou premiéru letošní sezony. Stala se jí adaptace známé novely Bohumila Hrabala Postřižiny, která vyšla před padesáti lety. Se souborem ji nastudoval režisér Petr Novotný.
Postřižiny inscenoval v roce 2019 i v Moravském divadle v Olomouci, od té doby však svůj přístup k předloze pozměnil. "Tehdy v Olomouci jsem byl ignorantsky přesvědčený, že vím o panu Hrabalovi vše. Myslel jsem si, že Postřižiny jsou o jeho mamince, že Maryška je ona a autor to o ní píše, protože ji miloval. Vůbec jsem ale tehdy nevěděl naprosto zásadní věc: že vztah pana Hrabala a jeho maminky byl velmi nejednoznačný," uvedl Novotný.
Později s Hrabalem viděl rozhovor, ve kterém o své matce hovořil, četl další jeho knížky a přímé citace a začal o jeho dětství, vyrůstání a problémech, které prožíval, přemýšlet a mnohé z jeho povahy a života vidět hodně jinak. "Najednou jsem znal jiný příběh než ten, který je v Postřižinách, a kladl si otázku, jestli mám inscenovat pravdu, nebo lež. Tak silný pro mě byl ten rozpor," uvedl Novotný. Když hodnotil, co předcházelo zrodu Postřižin včetně tehdejší normalizační situace, kdy autorovi v tomhle období navíc zemřeli čtyři velmi blízcí lidé a také byl dost nemocný, pochopil, že Postřižiny jsou Hrabalovo vyznání lásky k životu.
Nostalgická komedie Postřižiny zachycuje život ve středočeském městečku Nymburk, kde Maryška prožívá každodenní radosti i drobné strasti po boku svého manžela, správce pivovaru Francina, a svérázného strýce Pepina. Původní předlohu proslavilo filmové zpracování, které natočil v roce 1981 Jiří Menzel. Nezkrotnou Maryšku hrají dvě herečky Eliška Jechová a Romana Chvalová, do role jejího manžela Francina byl obsazen Štěpán Pospíšil a strýce Pepina ztvárňuje Petr Borovec.