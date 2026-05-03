Pardubické divadlo v příští sezoně uvede klasiku i novinky, láká na sedm premiér

Východočeské divadlo v Pardubicích uvede v příští sezoně sedm premiér, pět na velké scéně a dvě na malé. Diváci se potkají s prací známých a osvědčených autorů i s mladými tvůrci. V repertoáru se objeví klasika v moderním pojetí, klasická i současná komedie i psychologické drama. ČTK to řekla dramaturgyně Anna Zindulková Hlaváčková.
Divadelní sezonu zahájí začátkem října premiéra inscenace Dorian na malé scéně. Je to současná adaptace kultovního románu Oscara Wildea o pohledném mladíkovi, který vymění duši za věčnou krásu. Dramatizace sleduje úpadek hlavního hrdiny, který se prolíná s Wildeovým vlastním životním příběhem, jeho pronásledováním a uvězněním.
"Čtyři herci budou hrát všechny postavy. Je to cíleno na mladší publikum, taková četba k maturitě, obdobných titulů se u nás postupně objeví víc," řekla dramaturgyně.
Druhou podzimní premiérou bude nostalgická komedie Postřižiny, divadelní verze známé novely Bohumila Hrabala. V říjnu přijde na řadu komedie Ladislava Stroupežnického Naši furianti s podtitulem A kdo je víc? Bude v současné úpravě autorky a režisérky Kateřiny Letákové.
"Naši furianti nejsou žádný zaprášený skanzen v krojích, ale nemilosrdné zrcadlo, do kterého se nám i po téměř 140 letech v jihočeských Honicích stále nahlíží. Jsou manifestem o společnosti, která se uzavírá do vlastních malých světů a hájí je s urputností, jako by šlo o přežití," řekla Zindulková Hlaváčková.
Začátkem roku 2027 soubor naváže na dlouholetou spolupráci s režisérkou Kateřinou Duškovou, která připraví francouzskou komedii Klec bláznů. Komedie sleduje dlouholetý vztah dvou mužů, který naruší situace, kdy si Georgesův syn přivede partnerku z konzervativní rodiny. Ve snaze zapůsobit začnou oba předstírat normální rodinu, čímž se odhalují společenské předsudky i jejich vlastní nejistoty.
Příští rok na jaře se malé scéně odehraje premiéra hry Sibylla z pera Viktorie Vášové. Vědkyně a umělkyně žila a tvořila před necelými 100 lety. V době, kdy hlavním úkolem ženy bylo pečovat o děti a domácnost, překvapila Maria Sibylla Merian okolí, když odjela od manžela, stala se nezávislou umělkyní, podnikatelkou a jednou z prvních skutečných vědkyň v oboru entomologie a ekologie. "Inscenace Sibylla by měla být vizuální básní o odvaze k proměně, která osvobozuje," řekla dramaturgyně.
Předposlední titul nese název Mámení a jedná se o love story na motivy oblíbené Shakespearovy komedie Jak se vám líbí. Autorka a režisérka Gabriela Gabašová připraví pro soubor současnou adaptaci klasické vztahové komedie o úniku z reality všedních dnů. V závěru sezony divadlo inscenuje Smrt obchodního cestujícího od Arthura Millera. Psychologické drama sleduje muže, který celý život tvrdě pracuje, aby splatil dluhy a zajistil rodinu, až postupně zjišťuje, že skutečnou hodnotu pro okolí získává až svou smrtí, kdy jeho pojistka pomůže splatit závazky.