Pardubické divadlo zveřejnilo program soutěžní části Grand festivalu komedie

Východočeské divadlo Pardubice zveřejnilo program soutěžní části 27. ročníku Grand festivalu komedie. Přehlídka nejkvalitnějších komedií vzniklých na českých jevištích v předešlém roce se uskuteční se od 21. do 28. ledna 2027. Prodej cenově zvýhodněných festivalových abonentek na všechna představení začne v pondělí 9. listopadu, o týden později bude spuštěn prodej jednotlivých vstupenek na konkrétní soutěžní i doprovodné komedie, uvedl mluvčí divadla Radek Smetana.
Festivalová komise do souboje o titul Komedie roku 2026 vybrala šest komediálních inscenací. Další mimořádná představení, workshopy, stand-upy či koncerty nabídne doprovodný program, prolog a epilog festivalu.
Mezi nejkvalitnější komediální inscenace roku 2026 byly zařazeny romantická komedie podle ikonického románu Pýcha a předsudek * nebo tak něco v podání souboru Divadla F. X. Šaldy z Liberce, autorská inscenace o fanoušcích Baníček, ale, ale, ale ostravského Divadla Petra Bezruče, absurdní komedie Tango z produkce pražského Činoherního klubu, děsuplná parodie Drákula, kterou uvádí Městské divadlo Brno, a komediální horor a stand-up v jednom Zářivá verbež v provedení herců brněnského Národního divadla. Se současnou komedií Kurýr má zpoždění se zúčastní domácí Východočeské divadlo Pardubice.
Počet soutěžních komedií se za dobu konání festivalu proměňoval. Nejčastěji divadlo divákům nabízelo sedm inscenací, v roce 2004 jich však bylo jen šest, zato o dva roky dříve dokonce osm. "Vloni jsme se k formátu šesti titulů vrátili, protože Česká televize, která natáčí závěrečný Galavečer komedie, potřebovala instalovat techniku v divadle už den předem, což jsme samozřejmě respektovali. A tak jsme uvedli šest komedií a mnoho diváků, zejména festivalových předplatitelů, "den volna" před odevzdáváním cen ocenilo. Jednodenní pauza před galavečerem se však osvědčila i v organizačním týmu festivalu, proto letos opět předkládáme šest soutěžních kusů," uvedla dramaturgyně GFK Jana Uherová.
Soutěžní komedie bude tradičně hodnotit odborná a studentská porota, své hlasy opět odevzdají i sami diváci. Výsledky festivalu budou vyhlášeny v rámci Galavečera komedie, který v posunutém přímém přenosu odvysílá Česká televize. Slavnostním programem diváky provedou Daniela Brzobohatá a Jiří Hába.