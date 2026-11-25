V Pardubické nemocnici bude 2. prosince první společný Náborový den Nemocnic Pardubického kraje. Je určen zájemcům o práci, studentům i těm, kdo uvažují o změně oboru nejen ve zdravotnictví. Na jednom místě se představí všech pět krajských nemocnic, jejich odborná pracoviště, týmy i aktuální pracovní příležitosti. Součástí programu budou také praktické workshopy pro studenty.
"Můžeme ukázat nemocnice jinak, z úplně jiného pohledu," řekla ČTK mluvčí společnosti Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová. Každá nemocnice představí nejen své pracovní nabídky, ale také odborná pracoviště, specializace a týmy, které za nimi stojí. Návštěvníci budou mít možnost zjistit, čím jsou jednotlivá zařízení zajímavá pro zaměstnance a jaké možnosti uplatnění nabízejí lékařům, nelékařským zdravotnickým pracovníkům i nezdravotnickým profesím. Samostatný prostor dostanou také profese mimo zdravotnické obory.
Společnost Nemocnice Pardubického kraje je s téměř 5500 zaměstnanci největším zaměstnavatelem v kraji. Kromě lékařů a zdravotních sester tvoří přibližně pětinu pracovníků jiné profese, například technici, IT specialisté, ekonomové, administrativní pracovníci či právníci.
V nemocnicích pracovalo na konci loňského roku s různými úvazky 5377 zaměstnanců, z toho 936 lékařů, o 29 více než rok předtím. Zdravotníků bylo celkem 3560. Průměrný přepočtený počet činil 4666 zaměstnanců, meziročně o 1,7 procenta více.
Součástí Náborového dne budou interaktivní workshopy určené studentům středních škol, zdravotnických a lékařských fakult. Pod vedením zdravotníků si vyzkouší vybrané postupy a seznámí se s technologiemi, které jsou součástí současné medicíny. Nabídka workshopů, konkrétní termíny a registrační formuláře jsou na webových stránkách. Návštěvníky čekají také přednášky či pohovor nanečisto. Náborový den bude příští týden ve středu od 12:00 do 18:00 v atriu pavilonu číslo 1, kde je urgentní příjem. Opakovat by se mohl každý rok.
Společnost Nemocnice Pardubického kraje hledá zaměstnance dlouhodobě, zvláště zdravotníky. Nabízí jim například stipendijní programy, pořádá Dny mediků a další akce pro studenty středních zdravotnických škol nebo se prezentuje na veletrzích pracovního uplatnění.