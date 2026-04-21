Pardubické muzeum odhaluje proměny sídlišť na venkovní výstavě

Východočeské muzeum v Pardubicích pokračuje v sérii venkovních výstav. Nově instalovaná expozice se věnuje proměnám pardubických sídlišť. Stanoviště lidé najdou v Polabinách II, Polabinách IV a na Karlovině, uvedlo muzeum v tiskové zprávě.
"Jednotlivá zastavení připomenou, jak místa vypadala původně, před výstavbou sídlišť. Fotografie z doby jejich vzniku zachycují čtvrti v 60., 70. a 80. letech. Jsou často bez vzrostlé zeleně, s jiným veřejným prostorem i odlišnou atmosférou," řekl kurátor Jan Ivanega, vedoucí historického oddělení.
Na historických fotografiích ožívá původně lužní krajina v místě Polabin i původní zástavby staré Karloviny, kterou postupně doplnily a nahradily panelové domy, sídlištní náměstíčka, školy a budovy služeb. "Výstava tak nabízí nejen vizuální srovnání, ale i možnost uvědomit si, jak zásadní proměnou město ve druhé polovině 20. století prošlo," řekl Ivanega.
Výstava nesrovnává jen stav před a po výstavbě, ale sleduje vývoj čtvrtí v širší časové perspektivě. Ukazuje, že i původní podoba sídlišť patří minulosti. Návštěvník tak může sledovat hned několik proměn téhož místa od původní krajiny přes vznik sídliště až po nedávné přestavby, dodal Ivanega.
Venkovní panely výstavy Zmizelé Pardubice: Sídliště jsou volně přístupné do 18. října. V Polabinách II jsou na náměstíčku mezi ulicemi Prodloužená a Jiřího Tomana, v Polabinách IV na vydlážděné ploše za autobusovou zastávkou Kpt. Bartoše a na Karlovině na křižovatce ulic Jindřišská a Jiřího z Poděbrad. Venkovní expozice doplňuje výstavu na zámku, která se jmenuje Život na sídlišti: Pardubice 1945-2000.