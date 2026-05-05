Pardubické muzeum představuje historické knižní vazby a unikátní tisky

Východočeské muzeum v Pardubicích dnes otevřelo komorní výstavu Kniha oblečená a svlečená, která se věnuje vývoji knih a knihařství. Potrvá do 12. července a lidé ji najdou ve výstavní části zámecké pokladny.
"Kniha byla v minulosti nejen významným nositelem informací, ale i zásadním komunikačním médiem. Dodnes v sobě uchovává paměť, myšlenky, příběhy i fakta a zároveň formuje svého čtenáře," uvedla mluvčí muzea Kateřina Procházková.
Podoba dnešní knihy navazuje na dlouhý vývoj knižní kultury, který zahrnuje například hliněné destičky, ostraka, což jsou úlomky keramických nádob, které ve starověku sloužily jako levný a dostupný psací materiál. Psalo se i na papyrus či pergamenové svitky.
Na počátku našeho letopočtu lidé postupně přecházeli ke kodexové formě. Svitky rozřezávali na dvojlisty a vkládali do sebe, čímž vznikl základ dnešní knihy, sešitý či slepený svazek listů opatřený vazbou.
"Návštěvníkům výstavy se tak otevírá pohled do samotné podstaty knihy i do knihařského řemesla, které odhaluje jednotlivé části její konstrukce. Zároveň expozice představuje pestrý svět historických knižních vazeb od románských přes gotické, renesanční a barokní až po novodobé provedení, včetně technik zdobení," uvedla mluvčí.
Součástí výstavy jsou také mimořádné originální tisky ze 16. století. Mezi exponáty je například Kalendář historický z roku 1590, jedno z významných děl Daniela Adama z Veleslavína, didaktická příručka Jana Češky z roku 1579, která byla určena synům Viléma z Pernštejna a vznikla za jeho působení jako jejich vychovatele.
Výstava dá nahlédnout do knihovního fondu muzea, který má více než 20.000 svazků. Představuje 13 tematických sbírkových okruhů od náboženské literatury přes dětské knihy až po dobový tisk. Každý z nich zastupuje vybraný unikát a na něm ilustruje šíři a rozmanitost knižní kultury napříč staletími, uvedla mluvčí.