Pardubické muzeum získalo zápisník velitele Silver A Alfréda Bartoše

Východočeské muzeum v Pardubicích získalo do svých sbírek útlý zápisník Alfréda Bartoše, velitele paraskupiny Silver A a jedné z klíčových postav československého domácího odboje za druhé světové války. Paměťové instituci ho darovala Adéla Šobíšková z Prahy, jejíž rodina ho vlastnila od 90. let. Když hledala, komu cennou věc darovat, zeptala se umělé inteligence.
"Získali jsme zápisník a další dokumenty od Josefa Vokáče, který byl kamarád mého dědečka ve Strašnicích a který byl vdovec po sestřenici pana Bartoše. Byl bezdětný, ve stáří se o něj moje maminka starala," řekla Šobíšková.
Součástí dochovaných osobních dokumentů je také průkaz z doby pobytu v Anglii a také průkazka Červeného kříže a propustka, která Bartoše opravňovala k pohybu v okruhu 30 mil od jeho domovské anglické základny.
Původní majitel si výslovně přál, aby s dokumenty bylo zacházeno s úctou a neskončily někde zapomenuté v krabici. Když se je rodina v 90. letech pokusila nabídnout pražskému vojenskému muzeu, nedovedli jim tam slíbit, že věci neskončí na dlouhá léta v šuplíku. A tak rodina dlouhá léta nezkoušela dál vzácné artefakty nabízet.
"Až v poslední době mě napadlo, že bych je mohla darovat nějakému muzeu. Zeptala jsem o radu AI, které muzeum by si jich vážilo. Na první dobrou navrhlo Východočeské muzeum a historika Jana Tetřeva," řekla Šobíšková.
Východočeské muzeum dlouhodobě spravuje jednu z nejvýznamnějších sbírek předmětů spojených se skupinou Silver A. Patří mezi ně například frak Josefa Valčíka z období, kdy pracoval jako číšník v pardubickém hotelu Veselka, nebo kombinéza Jiřího Potůčka, v níž seskočil do Protektorátu Čechy a Morava. "Před paravýsadkem musel osobní věci nechat Bartoš v Anglii. Ty se po válce vydávaly příbuzným," řekl historik Tetřev.
Zápisník o velikosti dnešního menšího mobilního telefonu má 16 listů, které Bartoš zcela nebo částečně popsal. Dva listy zůstaly čisté. Bartoš si zapisoval soupisy knih, které přečetl, komentoval politické dění, psal si adresy a kontakty na významné odbojáře a politiky až po adresy žen, s nimiž se seznámil. Bartoš byl podle Tetřeva pohledný muž.
"Hrdinové žijí i své životy, Bartoš si dovedl užívat života. Díky zápisníku ho poznávám jako vlastence, který odešel bojovat za vlast. Byl to člověk, který věděl, co čeho jde, obětoval mladý život," řekl Tetřev.
Vedle kontaktů obsahuje zápisník také náčrtky a mapky, praktické poznámky k pohybu v okupované vlasti či instrukce, jak se chovat po vysazení do Protektorátu. Zachycuje tak svět, v němž se budoucí velitel Silver A pohyboval krátce před jednou z nejnebezpečnějších misí československého odboje. Tříčlenná skupina zajišťovala spojení s Londýnem a pomáhala s atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Všichni tři tragicky zahynuli za války.
Bartošovy dokumenty lidé uvidí ve výstavní části pokladny od 13. července, kde budou i jiné akvizice z poslední doby.