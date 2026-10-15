Pardubické muzeum zve do pravěku, vystavuje zlatý náramek i mamutí kel

Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo novou podobu stálé archeologické expozice, která vznikla v roce 2015. Pravěk přibližuje novým pohledem. Ukazuje každodenní život dávných obyvatel regionu prostřednictvím konkrétních témat, unikátních nálezů i nejnovějších archeologických objevů. Veřejnosti se otevře v pátek. Novinářům to dnes řekli zástupci muzea.
"Hodně jsme vycházeli ze zkušeností, které máme při práci se školami a s dětmi. Ty nám kladou spoustu otázek a my jsme na základě toho vyhodnotili, jak expozici pojmout, abychom uspokojili poptávku po tomto druhu poznání," řekl ředitel muzea Tomáš Libánek.
Expozice se soustředí na konkrétní oblasti života v pravěku a na to, jak tehdejší společnosti fungovaly. Jednotlivé archeologické nálezy nepředstavuje izolovaně, ale zasazuje je do širších souvislostí, například zemědělství či řemeslné výroby. Zobrazuje také životní cyklus člověka.
"Ukazujeme jednotlivé stránky pravěkého života, které člověka provázely od narození až po smrt. Zároveň představujeme, co se z této minulosti dochovalo a co všechno dnes dokážeme na základě zachovaných nálezů rekonstruovat," řekla archeoložka Kristýna Bulvová.
Návštěvníci uvidí původně vystavené nálezy i novinky. Unikátní je zlatý náramek o hmotnosti přibližně 57,5 gramu, starý asi 3500 let. Nalezený byl u Lázní Bohdaneč. Návštěvníci ho ještě neviděli a mohou si ho prohlédnout ze všech stran díky otočnému mechanismu.
"Náramek je velmi úzký, takže mohl patřit ženě, ale třeba i dítěti. Jistotu však nemáme, protože se nedochovaly žádné další nálezy, které by nám pomohly určit, kdo ho nosil," řekla archeoložka Tereza Jošková.
Pozornost si zaslouží replika bronzové nádoby zvané situla, nalezené v roce 2017 u Kladiny na Pardubicku. Původní nádoba pochází z mladší doby bronzové a zdobí ji motivy slunečních kotoučů a vodních ptáků. Její náročná replika vznikala asi půl roku.
Zajímavostí je i mamutí kel, který je nově vystaven volně v prostoru. Návštěvníci si mohou prohlédnout také vzácné předměty z významných archeologických nálezů, například keramickou figurku kozlíka z Třebosic, bronzovou sponu z Mikulovic či skleněnou nádobku z bohatě vybaveného hrobu z doby stěhování národů.
Expozice přibližuje také proměny pohřebních zvyklostí. Návštěvníci se dozvědí, jak se v různých obdobích zemřelí ukládali do země v natažené či skrčené poloze nebo jak se jejich těla spalovala a popel ukládal do nádob.
"Chtěli jsme vytvořit expozici, která návštěvníkům nepředstaví jen jednotlivé nálezy, ale pomůže jim pochopit, co nám tyto předměty říkají o životě našich předků. Je to také způsob, jak přiblížit výsledky archeologických výzkumů našeho regionu a ukázat, proč má smysl se o zdejší minulost zajímat," řekla Jošková.