Pardubické muzeum zve do pravěku, vystavuje zlatý náramek i mamutí kel

Autor: ČTK
  11:48aktualizováno  11:48
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo novou podobu stálé archeologické expozice, která vznikla v roce 2015. Pravěk přibližuje novým pohledem. Ukazuje každodenní život dávných obyvatel regionu prostřednictvím konkrétních témat, unikátních nálezů i nejnovějších archeologických objevů. Veřejnosti se otevře v pátek. Novinářům to dnes řekli zástupci muzea.

"Hodně jsme vycházeli ze zkušeností, které máme při práci se školami a s dětmi. Ty nám kladou spoustu otázek a my jsme na základě toho vyhodnotili, jak expozici pojmout, abychom uspokojili poptávku po tomto druhu poznání," řekl ředitel muzea Tomáš Libánek.

Expozice se soustředí na konkrétní oblasti života v pravěku a na to, jak tehdejší společnosti fungovaly. Jednotlivé archeologické nálezy nepředstavuje izolovaně, ale zasazuje je do širších souvislostí, například zemědělství či řemeslné výroby. Zobrazuje také životní cyklus člověka.

"Ukazujeme jednotlivé stránky pravěkého života, které člověka provázely od narození až po smrt. Zároveň představujeme, co se z této minulosti dochovalo a co všechno dnes dokážeme na základě zachovaných nálezů rekonstruovat," řekla archeoložka Kristýna Bulvová.

Návštěvníci uvidí původně vystavené nálezy i novinky. Unikátní je zlatý náramek o hmotnosti přibližně 57,5 gramu, starý asi 3500 let. Nalezený byl u Lázní Bohdaneč. Návštěvníci ho ještě neviděli a mohou si ho prohlédnout ze všech stran díky otočnému mechanismu.

"Náramek je velmi úzký, takže mohl patřit ženě, ale třeba i dítěti. Jistotu však nemáme, protože se nedochovaly žádné další nálezy, které by nám pomohly určit, kdo ho nosil," řekla archeoložka Tereza Jošková.

Pozornost si zaslouží replika bronzové nádoby zvané situla, nalezené v roce 2017 u Kladiny na Pardubicku. Původní nádoba pochází z mladší doby bronzové a zdobí ji motivy slunečních kotoučů a vodních ptáků. Její náročná replika vznikala asi půl roku.

Zajímavostí je i mamutí kel, který je nově vystaven volně v prostoru. Návštěvníci si mohou prohlédnout také vzácné předměty z významných archeologických nálezů, například keramickou figurku kozlíka z Třebosic, bronzovou sponu z Mikulovic či skleněnou nádobku z bohatě vybaveného hrobu z doby stěhování národů.

Expozice přibližuje také proměny pohřebních zvyklostí. Návštěvníci se dozvědí, jak se v různých obdobích zemřelí ukládali do země v natažené či skrčené poloze nebo jak se jejich těla spalovala a popel ukládal do nádob.

"Chtěli jsme vytvořit expozici, která návštěvníkům nepředstaví jen jednotlivé nálezy, ale pomůže jim pochopit, co nám tyto předměty říkají o životě našich předků. Je to také způsob, jak přiblížit výsledky archeologických výzkumů našeho regionu a ukázat, proč má smysl se o zdejší minulost zajímat," řekla Jošková.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici, přitahují milovníky adrenalinu jako magnet. Josef Konek na ně vylezl v úterý. Dole na něj čekala dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026 skončily a volební komise začaly sčítat hlasy. Kdo ovládne pražský magistrát a další radnice v Česku?...

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhaly také volby do Senátu....

Kamion uvázlý v pražské Krči tam neměl co dělat, řidiči chybělo povolení

Kamion s nákladem uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze se pokusí...

Uvázlý kamion v Praze ve Vídeňské ulici neměl podle magistrátu povolení k vjezdu do oblasti, kde je zákaz pro vozidla nad 12 tun. Chyběl mu také souhlas k nadměrné přepravě. Policie jako jednu z...

16. října 2026  9:52

Největší vánoční příběhy na zámku Loučeň

16. října 2026  9:18

Polovina parcel v nové čtvrti v Jičíně má majitele, stavět začnou letos

Pohled na budoucí čtvrť v Jičíně. Téměř polovinu pozemků v lokalitě Kasárna...

Necelou polovinu z 52 parcel pro stavbu rodinných domů v nové čtvrti Kasárna dosud ve veřejné dražbě prodalo město Jičín. Utržilo za ně téměř 91 milionů korun. První domy by se mohly začít stavět do...

16. října 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Víc jednosměrek a stání jen na označených místech. Žďár chystá parkovací změny

Dodavatelská firma Kaska již ve vybraných lokalitách instaluje patky pro...

Ještě letos se obyvatelé Žďáru nad Sázavou dočkají série změn v parkování i dopravě celkově. Radnice je zavádí hned v několika částech města, hlavně ale v širším centru a přilehlých sídlištích. K...

16. října 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká platforma Forga spustila pronájem e-shopů

16. října 2026

Vánoce 2026 ve znamení minimalismu. Decor by Glassor představuje kolekci Less

16. října 2026  8:54

Ceny energií rostou, ale epet nezdražuje novým ani stávajícím zákazníkům

16. října 2026  8:46

Den se železnicí v Liberci

ilustrační snímek

Den plný vlaků a železničních zážitků si celá rodina užije v sobotu na Liberecku.

16. října 2026  8:41

Od slunečnicového chleba ke kváskovému boomu. Jak se proměnilo české pečivo za desítky let?

Čerstvé pečivo pečou v řemeslné pekárně William Thomas Artisan Bakery...

Pamatujete si slunečnicový chléb, který si v devadesátých letech získal oblibu? Od té doby se české pečivo výrazně proměnilo. Současným trendům vládne kvásek, důraz na čisté složení a menší balení....

16. října 2026  8:19

Blíží se Srdce dětem – Maxík z Kladna

16. října 2026  8:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tesco nabízí více než 100 druhů chleba od 30 regionálních pekáren.

16. října 2026

Zájem o Průmyslový palác je obrovský. O víkendu se do něj lidé podívají zdarma

Čelní pohled na zrekonstruovaný Průmyslový palác. (30. září 2026)

Průmyslový palác v pražské Stromovce se po svém znovuotevření po nákladné rekonstrukci těší mimořádnému zájmu veřejnosti. Termíny komentovaných prohlídek byly rozebrány prakticky okamžitě, Výstaviště...

16. října 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.