Pardubické muzeum zve na program o historii, umění i přírodě

Autor: ČTK
  13:01aktualizováno  13:01
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Východočeské muzeum v Pardubicích začíná od září další ročník Muzejní akademie. Vzdělávací program potrvá do června a zájemcům nabídne přednášky, komentované prohlídky, procházky i workshopy. Zaměří se na historii Pardubic, umění, archeologii, přírodovědu a architekturu, účastníci zároveň nahlédnou do každodenní práce muzejníků, uvedlo muzeum v tiskové zprávě.

"Muzejní akademie je příležitostí podívat se na známá témata z trochu jiné perspektivy a zároveň poznat práci, která za fungováním muzea stojí. Letos jsme připravili opravdu nabitý program. Podíváme se do historie pardubického panství, na přírodu a umění, ale také na archeologii, architekturu nebo praktické workshopy," řekl ředitel muzea Tomáš Libánek.

První setkání nového ročníku přednese ve středu 9. září aktivizační program Edukace v pohybu, který připravili muzejní pedagogové. Při procházce historickým centrem Pardubic účastníkům ukážou, jak lze při práci s veřejností využít hru, pohyb i příběh. Vyzkouší si jednoduché šifry, pohybové úkoly nebo příběhovou hru inspirovanou historií rodu Pernštejnů.

Na podzim se akademie podívá do zákulisí pardubického zámku. Říjnová prohlídka představí technické a provozní zázemí muzea a ukáže, co všechno obnáší každodenní péče o historický objekt i příprava výstav. Zájemci o historii vydají také po stopách Habsburků ve východních Čechách nebo se seznámí s životem a dílem symbolisty Františka Bílka.

Přírodovědná část programu se zaměří na brouky a ochranu přírody v Pardubickém kraji. Listopadová přednáška Petra Čorneje nazvaná Jak historik píše biografie významné osobnosti nabídne pohled do historikovy dílny a na konkrétních příkladech přiblíží, jak vznikají životopisné monografie.

Program bude pokračovat i v roce 2027. Například ředitel muzea Tomáš Libánek v březnu představí idealizovanou podobu středověkého kláštera na příkladu Sankt Gallen. Na jaře se účastníci mohou těšit také na přednášku o zaniklém světě pardubických rybníků, povídání o římském vojsku, prohlídku pardubických kostelů nebo výlet do pevnostního města Josefov.

Milovníci přírody se v dubnu vydají k Bohdanečskému rybníku za ptactvem. "Muzejní akademie je koncipována jako dlouhodobý kurz, není ale nutné absolvovat celý program. Zájemci si mohou vybrat jednotlivé přednášky, prohlídky, procházky či workshopy," řekl ředitel s tím, že kompletní program obsahuje téměř 20 setkání.

Muzejní akademie se koná většinou jednou za dva týdny, obvykle ve středu od 9:00 a odpoledne od 15:00. Zájemci o permanentku nebo jednotlivá setkání se mohou obrátit na organizátora akademie Matěje Bekeru na e-mailu bekera@vcm.cz nebo telefonu 607 034 110.

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