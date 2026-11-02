Pardubické vodárny častěji měří věčné chemikálie, připravují nové čištění

Vodovody a kanalizace Pardubice letos častěji kontrolují množství takzvaných věčných chemikálií v odpadních vodách. Začaly měřit také vodu, která do čistírny přitéká. Reagují tak na údaj v registru znečišťování, podle nějž čistírna loni vypustila sedmkrát víc těchto látek než předloni. Jde o chemikálie, které se v přírodě jen velmi pomalu rozkládají a mohou se hromadit v životním prostředí. Podle vodáren ale zveřejněné číslo není spolehlivé, protože vychází z jediného měření, uvedly vodárny v tiskové zprávě.
Spolek Arnika minulý týden zveřejnil žebříček znečišťovatelů. Biologická čistírna v Rybitví, kterou provozují pardubické vodárny, loni ohlásila 44 kilogramů věčných chemikálií (PFAS), tedy skoro sedmkrát více než v předchozím roce. Připadly tak na ni zhruba dvě třetiny celkového množství těchto látek ohlášeného v Česku.
Podle společnosti ale toto číslo nevypovídá o skutečném množství PFAS vypouštěném za celý rok, protože vychází z jediného měření. Následné rozbory v několika akreditovaných laboratořích ukázaly výrazně nižší hodnoty. Dosavadní výsledky letošního monitoringu jsou podle vodáren podstatně nižší než loňský údaj.
"Význam sledování PFAS ani potřebu jejich odstraňování nezpochybňujeme. Veřejně prezentovaná čísla ale musí vycházet z dostatečného množství ověřených a reprezentativních dat. Proto jsme výsledky prověřili a monitoring rozšířili," řekl generální ředitel VaK Pardubice František Masař.
Běžné biologické čištění odpadních vod si s jejich odstraněním podle vodáren neporadí. Společnost proto připravuje zkoušky nových technologií takzvaného čtvrtého stupně čištění. Ten má z vody odstraňovat také zbytky léčiv, chemikálií a dalších obtížně odbouratelných látek. Jeho zavádění pro velké čistírny předpokládá nová evropská směrnice. Vodárny chtějí ověřit, které technologie dokážou účinně odstranit také PFAS a budou zároveň finančně únosné.