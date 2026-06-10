Pardubický architektonický manuál představuje významné architektonické objekty

Obyvatelé i návštěvníci Pardubic mají nově k dispozici Pardubický architektonický manuál. On-line databáze a průvodce představuje významné architektonické i umělecké objekty, soubory staveb a veřejná prostranství v Pardubicích od konce 19. století po současnost. Databázi budou autoři postupně doplňovat o další hesla, řekl dnes novinářům historik Východočeského muzea v Pardubicích Matěj Bekera.
V manuálu je zatím 36 staveb, včetně dvou nepostavených. Autoři se zaměřili na objekty nejvýznamnějších architektů, jakými byli Josef Gočár, Ladislav Machoň či Pavel Janák. V databázi jsou ale také budovy z období socialismu, například hotel Labe, pošta Pardubice 2, telefonní ústředna s telekomunikační věží nebo obchodní dům Prior. Ze staveb, které zůstaly na papíře, je v manuálu projekt budovy ředitelství Chemoprojektu Pardubice a projekt automatické tranzitní ústředny a náměstí Budovatelů.
V manuálu lze vyhledávat podle názvu stavby, jména architekta, stavitele nebo investora, i podle tematického zaměření. Kromě dobových a současných fotografií jsou u každého hesla také informace o autorech, historii a kulturně-historických kvalitách i archivní materiály včetně stavebních plánů a výkresů. Každý rok by mělo přibýt dalších nejméně 15 hesel.
Součástí databáze jsou i tři tematické stezky pro pěší. Architektonický manuál by měl podle náměstkyně primátora Jiřiny Klčové (ANO) veřejnosti nabídnout možnost poznat město z jiné perspektivy, prostřednictvím staveb, veřejných prostorů a příběhů lidí, kteří Pardubice utvářeli.
Pardubický architektonický manuál vznikl ve spolupráci města a Východočeského muzea jako součást celostátní platformy Architektonický manuál. Obdobný má například Brno, Plzeň, Hradec Králové nebo Zlín.