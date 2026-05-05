Pardubický divadelní festival Pernštejnlove nabídne Shakespeara, satiru i MASH

Divadelní festival Pernštejnlove letos v létě nabídne desítku představení v hlavním programu, který doplní hudba a doprovodné půlnoční inscenace. Program se opět zaměří na lásku, vášně a vztahy. Zámek Pardubice hostí akci od roku 2016, uvedli pořadatelé v tiskové zprávě.
Festival začne 28. července a potrvá do 1. srpna. Vytváří ho sdružení Na Ex a Východočeské muzeum. "Jedenáct let je na festivalové poměry slušná řádka. Pernštejnlove za tu dobu v Pardubicích pevně zakořenil. Část diváků si podle něj plánuje dovolenou, někteří za ním do Pardubic přímo jezdí. Loni festival vidělo více než 2000 lidí. Prakticky to znamená, že bylo většinou vyprodáno," řekl ředitel muzea Tomáš Libánek.
Nadcházející ročník chystá lásku, hádky, milostné trojúhelníky, mužská přátelství v troskách, porno, mateřství, Shakespeara i vojenskou polní nemocnici. Většina her je pro dospělé, ale v doprovodném programu festival uvede i pohádky pro děti.
"Je to určitá volnost, která dovoluje vybrat jak francouzskou partnerskou komedii, tak inscenaci o českém pornoprůmyslu, Strindberga v podání studentů DAMU i pohádku pro šestileté. Dramaturgie cíleně čerpá z toho nejlepšího, co se v daném roce urodilo na profesionálních i amatérských scénách, a výsledkem je program, kde si každý najde to své," řekla dramaturgyně festivalu Kateřina Fikejzová Prouzová.
Pravidelným hostem festivalu je Divadlo Tramtarie, které nebude chybět ani letos, odehraje představení Kabaret nahatý Shakespeare 2. Tradičně velký ohlas má také koncept Rande naslepo, kde diváci předem nevědí, jaké představení uvidí, a každý ročník tak přináší jiný typ divadelního zážitku. Do mobilní armádní chirurgické nemocnice M*A*S*H zavede publikum Divadlo Stodola. Silný ohlas pořadatelé očekávají při hře Péčko od Studia G, inscenace pracuje se satirou a prostředím natáčení pornofilmu.