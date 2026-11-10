Kostel svatého Bartoloměje v Pardubicích má opravenou severní fasádu

Severní fasáda kostela svatého Bartoloměje v Pardubicích má opravenou omítku. Dokončením prací skončila třetí etapa obnovy vnějšího pláště kostela, která začala v roce 2024. Z omítaných částí zbývá obnovit už jen stranu obrácenou k Zelené bráně, uvedl kraj v tiskové zprávě.
Fasáda má nově jednotný barevný odstín, který nahradil původní dvoubarevné provedení. Použitý nátěr umožňuje zdivu propouštět vodní páru, takže může přirozeně vysychat, a zároveň je odolný vůči slunečnímu záření. "Veškeré práce probíhají ve spolupráci s památkáři a projektantem," řekla Helena Kosová ze správy pardubické farnosti.
Šedookrový pískový nátěr vychází z podoby kostela z počátku 20. století. Původní žlutobílé dvoubarevné provedení pocházelo z oprav v 80. letech minulého století.
Obnovu kostela zahájila farnost v roce 2024. Stavební firma začala opravou štítů lodi a předsíně kostela s plastickými prvky, které byly v havarijním stavu. Ve druhé etapě obnovila omítky a restaurovala kamenné prvky spodní části předsíně. Letos pracovala na omítání části severní fasády.
Na celou fasádu bude farnost potřebovat odhadem 20 milionů korun. Na obnovu památky přispívá také Pardubický kraj. Letos poskytl farnosti dotaci jeden milion korun, podporoval ji i v předchozích letech. Dokončení poslední části fasády bude nutné koordinovat s městem, které připravuje obnovu náměstí Republiky včetně okolí kostela, uvedl krajský radní Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj/lidovci).
"Jsme rádi za podporu Pardubického kraje, díky které můžeme v opravách postupně pokračovat. Chtěli bychom v nich pokračovat i příští rok, bude ale záležet na tom, zda se nám podaří získat potřebné finanční prostředky. Zatím se nám nedaří uspět v žádosti o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví, proto postupujeme po etapách podle toho, kolik máme k dispozici peněz," řekl ČTK arciděkan Jan Uhlíř.
Kostel svatého Bartoloměje stojí na místě někdejšího románského sídla mnišského řádu cyriaků, které zničili husité. V letech 1507 až 1514 ho nechal Vilém z Pernštejna vystavět v pozdně gotickém stylu. Významnou památkou je také bohatě zdobený kamenný portál z roku 1519, obrácený do Kostelní ulice, který patří k raným projevům renesance v Čechách.
V kostele je mramorový náhrobek Vojtěcha z Pernštejna, který zemřel v roce 1534. Současná předsíň, která slouží jako hlavní vstup, byla přistavěna v roce 1912. Interiér prošel poslední větší úpravou před zhruba 30 lety.
Od loňského roku má kostel nový pískovcový oltář o hmotnosti 2,5 tuny, který navrhli architekti Josef Pleskot a Norbert Schmidt. Jeho součástí je relikvie svatého Bartoloměje, drobný úlomek světcovy lebky uložený v pozlacené schránce.