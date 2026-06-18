Pardubický kraj a investor si nebudou přetahovat zaměstnance pečující o seniory

Pardubický kraj a soukromý investor, který v Pardubicích postavil domov pro seniory a léčebnu dlouhodobě nemocných, uzavřeli "gentlemanskou dohodu". Z ní vyplývá, že si vzájemně nebudou přetahovat zdravotnické, sociální a pečovatelské pracovníky. ČTK to řekl hejtman Martin Netolický (3PK) u příležitosti dnešního otevření komerčního domova pro seniory.
"Bývá to poměrně napjaté, když se objeví investor ve zdravotní a sociální péči. V této oblasti je mnoho hráčů. S investorem jsme v kontaktu prakticky od samého začátku a snažíme se celý proces koordinovat. Úvodní jednání nebyla jednoduchá, protože bylo potřeba nastavit jasná pravidla spolupráce," řekl hejtman.
Soukromý domov pro seniory stojí v místní části Dražkovice a má 110 lůžek. Klienty začne přijímat postupně od září. Zatím má 160 přihlášek. Pečovat o ně bude 70 zaměstnanců. Podle provozního ředitele společnosti SeniorGarden Jiřího Duška jsou výdělky v krajských a soukromých zařízeních srovnatelné. V jejich firmě sestřičky berou 55.000 hrubého a pečovatelé 35.000 hrubého, k tomu mají příplatky, řekl Dušek. "Je to dohoda s krajem o nepřetahování zaměstnanců, i oni mají personální nouzi. Nikdo nemá rád nestátní poskytovatele, tak je to i v zahraničí," řekl Dušek.
Podle Zdeňka Fialy, který je ředitelem investičního fondu ESG SeniorCare, za 15 let stoupne v Česku počet seniorů ve věku od 85 let z 220.000 na 450.000, a proto lze očekávat, že budou významně chybět lůžka v následné péči a lůžka v domovech pro seniory, uvedl. Mnoho lidí se od určitého věku nezvládne o sebe postarat, zvlášť když trpí demencí, takových osob bude víc, dodal Dušek.
Pobyt v domově pro seniory bude stát měsíčně 38.000 korun. Zařízení není zařazené do krajské sítě sociálních služeb, a proto na jeho provoz nejsou poskytovány pravidelné státní a krajské dotace, což se promítá i do ceny pobytu pro klienty. Dotované lůžko jinak stojí asi polovinu. "Existuje však určitá skupina lidí, kteří si mohou pobyt hradit z příspěvku na péči, z vlastních či rodinných úspor. Právě pro ně může být tento typ zařízení vhodným řešením. Proto je určitě dobře, že tato kapacita vznikla," řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).
Pardubice chtějí postavit třetí domov pro seniory, dva už provozují. Měsíční poplatky pro klienta tam jsou levnější. "Výstavba vlastního městského domova pro seniory a domova se zvláštním režimem zůstává naší prioritou. Projekt s kapacitou zhruba 110 lůžek má vydané územní rozhodnutí a jednáme o možnostech spolufinancování s investory. Zásadní je pro nás zachovat kontrolu nad cenou služeb i kvalitou péče a zajistit, aby zařízení bylo součástí krajské sítě sociálních služeb pro občany Pardubic," řekl náměstek.
Vedle domova pro seniory v Dražkovicích také stojí nové sanatorium, které poskytuje následnou péči pro pacienty. Má 120 lůžek a aktuálně tam je zaplněno 40 lůžek. SeniorCare provozuje obě zařízení.