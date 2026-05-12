Pardubický kraj bude pokračovat v rekonstrukci mostu k hradu Rychmburk

Pardubický kraj bude pokračovat v rekonstrukci spojovacího mostu k hradu Rychmburk na Chrudimsku. Loni opravil horní část mostu, nechal kompletně vyměnit železobetonovou konstrukci a položit nové nosné desky. Druhá etapa zahrnuje spodní část mostu, který bude mít místo současných dvou oblouků původní tři. Stavba provoz památky téměř neovlivní, uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě.
"Současný stav dolní části mostu neodpovídá historické podobě a byl poněkud necitlivě upraven, zřejmě při poslední rekonstrukci v roce 1957. Proto se během druhé etapy oprav chceme navrátit ke třem původním klenebním obloukům, které zde máme historicky zdokumentované," uvedl krajský radní pro kulturu Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj).
Dva oblouky budou zakončovat rozšířený prostup mezi hradním příkopem a bylinkovou zahradou. Třetí bude na původním místě, které je stále patrné, a navrátí tvar vchodu do servisní místnosti pod mostem. Kromě toho dostane most nové vápenné omítky a dělníci upraví schodiště do obou zahrad. Náklady se odhadují na 4,9 milionu korun včetně DPH.
První etapu oprav loni zakončilo nové dláždění, pískovcové desky se na mostní římsu vrátí až po celkovém dokončení prací. Most v sobě už nyní skrývá také vyhřívanou vodovodní přípojku a protipožární potrubí včetně hydrantů. Náklady na první etapu byly přibližně osm milionů korun.
Hrad vlastní Pardubický kraj. Rychmburk se poprvé návštěvníkům otevřel 22. května 2021, předtím v něm sídlil ústav pro duševně nemocné zřizovaný krajem. Časem by mohla být zpřístupněna i hradní bašta, která v minulosti sloužila pro vodárenské účely.
Hrad Rychmburk byl postaven nejspíš začátkem 13. století. Jako majitel byl tehdy uváděn Tas z Pardubic a Staré. V následujících staletích prošel úpravami v pozdně gotickém a renesančním slohu. Je tvořen trojkřídlou dvoupatrovou budovou s valbovou střechou, která společně s přízemní částí tvoří menší nádvoří. Dominantou hradu je 30 metrů vysoká věž, krytá kuželovitou střechou. Od roku 1952 prostory sloužily potřebám domova pro seniory, později pro chronicky duševně nemocné.