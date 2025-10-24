Policie vypátrala čtrnáctiletou Sabrinu z Chrudimi, je v pořádku

Dívka u sebe neměla u sebe mobilní telefon ani léky, které pravidelně užívá.
Policisté vyhlásili pátrání v systému Osoba v ohrožení, uvedli, že hledaná má sklony k sebepoškozování a měla by užívat léky. Žádali veřejnost o spolupráci, veškeré informace o pohřešované přijímali na lince 158.
Do akce se zapojili nejen hlídky v terénu, ale i psovodi a kriminalisté, kteří prověřovali možné kontakty dívky.
