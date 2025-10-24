Policie vypátrala čtrnáctiletou Sabrinu z Chrudimi, je v pořádku

Autor: idh
  22:22aktualizováno  23:14
Policie vypátrala hledanou čtrnáctiletou Sabrinu, která v pátek 24. října odešla z dětského domova v Chrudimi a nepodala o sobě žádnou zprávu. Dívku se podařilo najít, je v pořádku, informoval kolem 22:45 na webu policie její mluvčí Tomáš Dub.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Dívka u sebe neměla u sebe mobilní telefon ani léky, které pravidelně užívá.

Policisté vyhlásili pátrání v systému Osoba v ohrožení, uvedli, že hledaná má sklony k sebepoškozování a měla by užívat léky. Žádali veřejnost o spolupráci, veškeré informace o pohřešované přijímali na lince 158.

V Brně se ztratila pětiletá děvčátka. Policisté ukázali video z pátrání

Do akce se zapojili nejen hlídky v terénu, ale i psovodi a kriminalisté, kteří prověřovali možné kontakty dívky.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Policie vypátrala čtrnáctiletou Sabrinu z Chrudimi, je v pořádku

Policie vypátrala hledanou čtrnáctiletou Sabrinu, která v pátek 24. října odešla z dětského domova v Chrudimi a nepodala o sobě žádnou zprávu. Dívku se podařilo najít, je v pořádku, informoval kolem...

24. října 2025  22:22,  aktualizováno  23:14

V nádrži Markovka na Třebíčsku našla policie mrtvolu, zjišťuje totožnost

Při pátrání po pohřešovaném muži u nádrže Markovka na Třebíčsku dnes našla policie ve vodě mrtvolu. Bude zjišťovat totožnost zemřelého. Uvedla to policejní...

24. října 2025  20:26,  aktualizováno  20:26

Tři lidé se dnes zranili při čelním střetu aut na Bruntálsku

Tři lidé se dnes dopoledne zranili při střetu dvou osobních automobilů v Leskovci nad Moravicí na Bruntálsku. Dva zranění byli v kritickém stavu. Vyprostit je...

24. října 2025  20:23,  aktualizováno  20:23

Krajský soud v Praze dostal stížnost na referendum o čáslavské skládce

Krajský soud v Praze dostal stížnost na referendum v Čáslavi na Kutnohorsku, v němž lidé odmítli plánované rozšíření skládky. Podle autora stížnosti byl během...

24. října 2025  19:08,  aktualizováno  19:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Úvodním filmem chce festival Ji.hlava upozorňovat na tvůrce z východní Evropy

Úvodním filmem chce Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava upozorňovat na tvůrce z východní Evropy. Pro letošek vybral z 3700 přihlášených filmů...

24. října 2025  18:51,  aktualizováno  18:51

VIDEO: Nad Českem se objevil nezvyklý mrak. Podívejte se, čím zaujal

Ve čtvrtek odpoledne se nad Českou republikou přehnal poněkud pozoruhodný jev. Na Pardubicku, Svitavsku a Vysočině mohli obyvatelé spatřit nezvyklé uspořádání nebe – shelf cloud. Podivuhodný mrak se...

24. října 2025  20:22,  aktualizováno  20:22

Dálnici D1 uzavřela na 223. km ve směru do Ostravy nehoda tří osobních aut

Dálnici D1 dnes uzavřela na 223. kilometru ve směru do Ostravy před 18:00 nehoda tří osobních aut, provoz se podařilo obnovit po 18:30. Kvůli silnému silnému...

24. října 2025  18:25,  aktualizováno  19:25

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

24. října 2025

Srážky vlaků s člověkem brzdily železnici. Stála trať z Prahy i koridor u Pardubic

Osobní vlak v Praze poblíž Stromovky v pátek srazil a usmrtil padesátiletého muže. Nehoda zastavila provoz na trati na Ústí nad Labem v úseku mezi Roztoky u Prahy a holešovickým i Masarykovým...

24. října 2025  16:32,  aktualizováno  18:46

„Bodám do davu, užiju si zábavu.“ Vrah prodavaček z Hradce poslouchal Řezníka

Mladík, který v Hradci Králové v únoru zavraždil dvě prodavačky a u něhož znalci odhalili agresivní sadismus, měl při výsleších sdělit, že si s oblibou pouštěl Řezníka. Podle sexuoložky Kateřiny...

24. října 2025  18:12,  aktualizováno  18:12

Harrachov už o skokanské můstky zájem nemá, odstoupí od sporné smlouvy na převod

Krkonošský Harrachov odstoupí od smlouvy, kterou měl získat do svého vlastnictví lyžařské skokanské můstky v tomto městě a další majetek místního Národního sportovního centra pro zimní sporty (NSC)....

24. října 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Vlak u Pardubic srazil a zabil člověka, provoz na koridoru už je plně obnoven

Vlak dnes srazil a zabil člověka v kolejišti mezi stanicemi Kostěnice a Pardubice. Provoz na železničním koridoru byl přerušený. Kolem 16:45 byl obnoven po...

24. října 2025  16:17,  aktualizováno  18:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.