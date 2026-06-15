Pardubický kraj chystá v České Třebové dílny pro klienty Domova u studánky

Pardubický kraj chystá v České Třebové výstavbu sociálně-terapeutických dílen pro klienty Domova u studánky. Objekt vznikne v Klácelově ulici odhadem za 80 milionů korun po demolici budovy bývalé pošty. Spolu s dílnami a obchůdkem v něm bude sídlit také vedení a administrativa Domova u studánky, uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě.
"Uvítali jsme, že budeme moct našim klientům nabídnout kromě komunitního bydlení i sociálně-terapeutické dílny, a to přímo v centru České Třebové. Při práci v dílnách si někteří procvičí motoriku a jiní se dokonce připraví na získání vlastního zaměstnání. Dílny budou nabízet své služby i zdravotně postiženým, o které pečují jejich blízcí doma," uvedl hejtmanův náměstek pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola (Koalice pro Pardubický kraj). Hejtmanství už vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele.
Pobytové zařízení v Anenské Studánce, které se stará o mentálně handicapované, se postupně mění z velkého ústavního zařízení na menší jednotky rodinného typu. Bývalý ústav tak nahradí samostatné byty či rodinné domy v různých místech v okolních městech a obcích.
Cílem kraje je zajistit pobytové sociální služby v běžné zástavbě a umožnit obyvatelům ústavů žít co nejvíce podobným způsobem života, jakým žijí jejich vrstevníci. Pro klienty zařízení dalo hejtmanství postavit domek v Rudolticích nedaleko Lanškrouna, další v téže lokalitě se ještě bude zabydlovat. Kraj pořídil pro ně také několik bytů v České Třebové a zrekonstruoval pro komunitní bydlení objekt v Dolní Čermné. V budoucnu by se měl postavit ještě dvojdomek v Kunčině na Orlickoústecku.
Kapacita Domova u studánky je 70 klientů. Vedle toho nabízí odlehčovací službu pro čtyři lidi, sociálně-terapeutickou dílnu pro deset lidí a chráněné bydlení pro devět klientů.