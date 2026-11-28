Pardubický kraj sice již dokončil proměnu ústavních dětských domovů, dětí bydlí v bytech nebo rodinných domech, v dospělosti jich ale část po opuštění domova potřebuje další pomoc. Aby se "postavily na vlastní nohy", stačí některým občasné poradenství týkající se zaměstnání, bydlení či sociálního zabezpečení. Jiné využijí domovů na půli cesty, kde mohou určitou dobu bydlet, dokončit vzdělání či pracovat. V regionu existují dvě tato zařízení, v Žamberku na Orlickoústecku a v Květné na Svitavsku.
"Mezi našimi klienty tvoří děti z dětských domovů jen menší část. Více jich přichází z výchovných ústavů," řekla ČTK Michaela Zelenay, zástupkyně vedoucí Domu na půli cesty Žamberk, který zřizuje nezisková organizace Cesta pro rodinu. Podle jejích zkušeností děti z dětských domovů nechtějí do dalšího zařízení, kde by musely dodržovat stanovená pravidla. "Holky jdou většinou ke svým přátelům, a když to nedělá dobrotu, kontaktují nás po roce nebo dvou, že potřebují pomoc," dodává Zelenay. Dům na půli cesty může přijmout osm mladých lidí.
Stejnou službu nabízí Dům na půli cesty v Květné u Poličky na Svitavsku. Je pro mladé lidi ve věku 18 až 29 let, kteří vyšli z dětských domovů, výchovných ústavů, opustili pěstounskou péčí, vrací se z jiných zařízení pro péči o děti a mládež nebo z vězení a neumí si sami poradit se svou situací. Využívá areál statku Květná Zahrada, nový objekt Květná 159 a má i startovací byt ve Svitavách.
Podle krajského radního Pavla Šotoly (Koalice pro Pardubický kraj), který má na starosti sociální péči a neziskový sektor, se mohou děti už během pobytu v dětských domovech připravovat na vstup do dospělosti s asistencí poradenských organizací jako je salesiánský klub mládeže Centrum Don Bosco v Pardubicích nebo Centrum H. J. Pestalozziho v Chrudimi a dalších místech v regionu. "Připravují je na osamostatnění, doprovází je a pomáhají jim hledat práci a bydlení nebo se orientovat ve vztazích," řekl ČTK Šotola.
Všechny krajské dětské domovy už se proměnily z ústavní podoby na rodinné jednotky. Proměna začala po roce 2012 a kraj ji letos dokončil jako první v České republice. Kolem 150 dětí bydlí v regionu ve 14 bytech, 12 rodinných domech a jednom dvojdomku, další tři domy jsou pro děti vyžadující okamžitou pomoc a specializované zdravotní služby. Celkové náklady včetně dotací dosáhly zhruba 335 milionů korun. V regionu existuje i soukromý dětský domov Markéta v Radhošti na Pardubicku, kde se manželský pár formou obecně prospěšné společnosti stará až o osm dětí v rodinném domě. V Chrudimi je také státní Dětský domov se školou v Chrudimi, který zřizuje ministerstvo školství.