Pardubický kraj hledá v Žamberku místo pro Svět záchranářů

V Žamberku na Orlickoústecku by mohlo vzniknout vzdělávací centrum Svět záchranářů. Bylo by podobné tomu, jaké funguje v Karlových Varech, kde se lidé učí zvládat mimořádné situace. ČTK to řekl hejtman Martin Netolický (3PK).
"Je to kontejnerově postavené městečko, kde máte hasičskou zbrojnici, záchranku, policii, vězení nebo byt. Mohou tam nastat rizikové situace. Je to příprava na mimořádné situace a seznámení se s integrovaným záchranným systémem. Městečko v Karlových Varech je hodně využívané," řekl hejtman.
Podobné centrum připravují například v Olomouckém kraji. V Karlových Varech funguje od roku 2015. Vzdělávací areál je zaměřený na prevenci a bezpečné chování v krizových situacích. Návštěvníci si v něm mohou vyzkoušet, jak reagovat například při dopravní nehodě nebo požáru, jak přivolat pomoc a co dělat.
Areál tvoří nemocnice, policejní služebna nebo hasičská stanice. K dispozici jsou také interaktivní simulátory a trenažéry. Součástí areálu je dopravní hřiště s železničním přejezdem. Programy jsou určené školám i veřejnosti.
Pardubický kraj vytipoval pro vznik centra pět míst. Jako nejlepší se mu jeví bývalý motokrosový areál Kotel v Žamberku, kde město vlastní většinu pozemků včetně bývalého hotelu Svazarm. "Kotel je velice zajímavý i kvůli tomu, že lokalita je umístěná prakticky v centru města. Akorát je to ještě jako v plenkách. Je tam několik vlastníků pozemků, s nimi musíme jednat," řekl hejtman.
"Je to teprve v začátcích, jde zatím jen o zvažovanou investici kraje. Zastupitelé se s projektem seznámí na svém příštím zasedání," řekl místostarosta Ondřej Jireš (ŽDK).