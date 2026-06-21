Pardubický kraj i Pardubice doplácejí na nepedagogické pracovníky z rozpočtu

Pardubický kraj i město Pardubice doplácejí na nepedagogické pracovníky a neinvestiční výdaje svých škol z vlastního rozpočtu. Navzdory úsporným opatřením se tuto bilanci nedaří zlepšit. Do konce loňského roku tyto náklady nesl plně stát, od ledna se financování změnilo a přešlo na kraje a obce, stát na ně přispívá.
"Předpokládaný příjem určený z rozpočtového určení daní nestačí. Měli jsme pozvané ekonomy a ředitele námi zřizovaných škol a hledali jsme optimalizační opatření, jak to zmírnit, ale i přesto jsme se u středních škol dostali k odhadu, že za celý rok budeme v minusu asi 50 milionů korun," řekl ČTK vedoucí krajského odboru školství Martin Kiss. Od dubna se také zvyšovaly mzdové tarify nepedagogických pracovníků škol, což podle něj povede k dalším nákladům 20 milionů korun z krajské pokladny.
Podle Kisse se krajské školy snažily najít úspory, hlavně vnitřní reorganizací. Například starost o knihovny někde převzali učitelé češtiny placení státem namísto nepedagogických pracovníků. Jejich propouštění však bylo výjimečné, už tak byly personální stavy napjaté. Zachovat stravování, úklid a provoz škol je podle něj nutné a není prostor k šetření.
"Nějakých 70 milionů se bude muset vzít z běžných daňových příjmů kraje, které se mohly použít třeba na dopravní obslužnost nebo jiné potřebné účely," řekl Kiss. Výslednou částku ale bude kraj znát až na konci roku.
V podobné situaci s financováním základních a mateřských škol je město Pardubice, magistrát proto musí sahat do rezerv, které si v rozpočtu vytvořil. "Předpoklad podle kalkulačky ministerstva financí je 498 milionů korun, takto je i předpokládáme v příjmech rozpočtu města. Plánované výdaje města na chod vzdělávacích zařízení dosáhnou přibližně 606 milionů korun," uvedla vedoucí odboru školství, kultury a sportu magistrátu Ivana Liedermanová. Peníze od státu nestačí i přesto, že se změnil statut města a magistrát městským obvodům odebral podíl na příjmech určených pro školství, protože žádnou školu ani školku nezřizují. Například v květnu město mezi 51 zřizovaných školských organizací rozdělilo navíc téměř 27 milionů korun.
"Chceme zajistit, aby školy a školky měly dostatek prostředků na stabilní fungování a mohly důstojně ohodnotit své nepedagogické pracovníky, bez kterých se každodenní provoz neobejde. Připomenu jen, že nepedagogické pracovníky tvoří profese ekonom, školník, vedoucí školní jídelny, kuchařka, uklízečka a hospodářka," uvedla Liedermanová. Průměrný plat této skupiny pracovníků činí 37.114 korun hrubého měsíčně.
Před zahájením školního roku město ve spolupráci s vedením škol zrevidovalo úvazky zaměstnanců a znovu tak učiní po roce. Nikde se nemuselo propouštět. Ředitelé a ředitelky podle Liedermanové v praxi řeší spíše opačný problém, aby měli dostatek nepedagogických zaměstnanců.