Pardubický kraj o prázdninách upravuje školní budovy, dá na to 340 mil. Kč

Pardubický kraj dá o letošních letních prázdninách na investice do budov škol a dalších školských zařízení přibližně 340 milionů korun, z toho 125,5 milionu tvoří dotace. Částka zahrnuje nejen práce během letních měsíců, ale také dlouhodobé projekty, jejichž hlavní stavební část je soustředěna do prázdninového období. Díky tomu je možné provádět rozsáhlejší stavební úpravy s minimálním dopadem na běžný provoz škol a výuku žáků, uvedla Lucie Novotná z kanceláře hejtmana.
Mezi významné investice patří například přístavba speciální mateřské a základní školy v Poličce za téměř 44 milionů korun. Projekt zajistí nové učebny, prostory pro školní družinu, speciální mateřskou školu, relaxační místnost, sborovnu i cvičnou kuchyni.
V Litomyšli pokračuje oprava historické budovy střední zahradnické a technické školy. Akce za téměř 55 milionů korun je zaměřená na energetické úspory a zahrnuje výměnu oken a dveří, opravu fasády, obnovu střech i kompletní modernizaci hromosvodů. V pardubické obchodní akademii a jazykové škole se o prázdninách za 51 milionů korun vymění okna, bude sanováno zdivo, rekonstruována elektroinstalace a namontována vzduchotechnika, součástí jsou i rozsáhlé práce v tělocvičně.
V červenci skončila rozsáhlá rekonstrukce odborných učeben a dílen střední gastronomické a technické školy v Žamberku. Díky investici za téměř 95 milionů korun škola získala mimo jiné 13 nových učeben, zmodernizované dílny a nové technologie. Nové specializované učebny vzniknou také v přístavbě speciální základní školy v Lanškrouně. Stavba za téměř 28 milionů korun zahrnuje například učebny pro multisenzorickou terapii, ergoterapii, logopedii, ale také bezbariérové sociální zařízení a komunikační plochy.
Pardubický kraj dokončil i dvě významné investice, které veřejnosti představí počátkem školního roku. V prvním zářijovém týdnu slavnostně otevře novou tělocvičnu střední průmyslové školy Letohrad za 113 milionů korun, kterou kraj plně financoval. Střední uměleckoprůmyslová škola v Ústí nad Orlicí pak otevře nový areál Perla s ateliéry. Na investici za 216 milionů korun hejtmanství uvolnilo 80 milionů korun.