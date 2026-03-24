Pardubický kraj plánuje rozsáhlou modernizaci LDN v Rybitví

Pardubický kraj plánuje rozsáhlou modernizaci Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) v Rybitví u Pardubic. Stavební práce budou rozděleny do několika etap, jejich součástí bude výstavba nových objektů, demolice části nynějších budov a další úpravy, uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě. Kapacita zařízení by se měla zvýšit téměř o 40 lůžek.
Cílem je nejen rozšíření, ale i postupné zlepšení komfortu prostředí pro pacienty a personál. V první fázi vznikne přístavba lůžkové části, která umožní změnit současné šestilůžkové pokoje na maximálně čtyřlůžkové. Současně se přemístí administrativní část do nových prostor a uvolněné kanceláře budou přeměněny na další pokoje.
Vzniku přístavby bude předcházet úprava dosavadního objektu a vybudování nového výtahu, což je základní předpoklad pro bezpečný provoz budoucího lůžkového oddělení. Kraj odhaduje, že náklady na obě části první etapy nepřesáhnou 200 milionů korun. Soutěž na dodavatele by se měla zahájit ještě letos, stavební povolení je již vydané a brzy nabude právní moci.
Nový bezbariérový lůžkový pavilon bude mít čtyři nadzemní podlaží a naváže na nynější objekt léčebny tak, aby společně vytvořily kompaktní celek. Zastavěná plocha přístavby bude přibližně 560 metrů čtverečních, celková hrubá podlahová plocha 1860 metrů čtverečních. V budově vznikne místo pro 20 lůžek a v přízemí i administrativní a provozní prostory. Dalších 15 lůžek přibyde v hlavní budově poté, co se z ní kancelářské provozy přesunou do nové přístavby. Přestavba zahrnuje i demolici dosavadních nevyhovujících provozních objektů.
LDN Rybitví je zařízení lůžkové následné péče s kapacitou 105 zdravotních a 17 sociálních lůžek. Poskytuje služby pacientům převážně přicházejícím z nemocnic v Pardubicích a Chrudimi. Prostory, ve kterých funguje, byly vybudovány v 50. letech minulého století, tenkrát pro účely výuky. Jde o dvě budovy spojené jednopodlažním krčkem, starší zděný třípodlažní objekt A a novější třípodlažní budovu B.