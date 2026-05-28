Pardubický kraj plánuje vytvořit rozvojový fond na podporu projektů

Pardubický kraj plánuje vytvořit rozvojový fond, který by měl podporovat projekty přispívající zejména ke zvyšování kvality života obyvatel, posílení regionální konkurenceschopnosti a k vyrovnávání územních rozdílů na území kraje. Letos by měl fond hospodařit s počátečním vkladem 63,16 milionu korun. Návrh na jeho vytvoření projednají krajští zastupitelé v červnu, uvedl v tiskové zprávě mluvčí kraje Dominik Barták.
Cílem Rozvojového fondu Pardubického kraje bude systematická podpora inovativních, udržitelných a rozvojově orientovaných investičních projektů, které budou mít prokazatelný dlouhodobý socioekonomický přínos pro rozvoj regionu. Fond navazuje na dřívější aktivity hejtmanství na pomoc hospodářsky a sociálně ohroženým územím a problémovým mikroregionům.
Fond bude primárně určen k podpoře obcí, obchodních společností založených obcemi, ale také dobrovolných svazků obcí s rozvojovými záměry v Pardubickém kraji, které jsou v souladu s jeho strategickými dokumenty a místními rozvojovými koncepcemi. Podporovat bude zejména projekty zaměřené na rozvoj bydlení včetně nových obytných zón, startovacích a dostupných bytů, opravy nevyužívaných nebo zanedbaných objektů, ploch a brownfieldů, budování či modernizaci městských a dalších průmyslových a podnikatelských zón. Přispívat by měl také ke vzniku startovacích dílen, podnikatelských inkubátorů a kanceláří pro začínající podnikatele, na stavbu a modernizaci zdravotnických a sociálních zařízení a související infrastruktury, rozvoj zázemí cestovního ruchu, opatření podporujících energetickou soběstačnost obcí, zakládání a rozvoj komunitních center či na zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Zda bude mít podpora formu dotace, půjčky či jiným způsobem, se podle Bartáka bude upřesňovat.
Pardubický kraj už v minulosti rozhodl o jiných aktivitách na pomoc hospodářsky a sociálně ohroženým územím a problémovým mikroregionům. Patří mezi ně zvýhodnění obcí v krajských dotačních programech, specifické dotace pro problémové mikroregiony na posílení činnosti podnikatelů, poskytování půjček nebo nadační fond Homerun, který má zamezit odlivu mladých z těchto regionů.