Pardubický kraj pokračuje v projektu úprav Centra následné péče v Rybitví

Pardubický kraj pokračuje v přípravě stavebních úprav Centra následné péče v Rybitví, dříve Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN). Cílem je navýšit kapacitu zařízení a zlepšit podmínky pro pacienty. V první etapě se počítá s přístavbou nového pavilonu a úpravami současné budovy, uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě.
Předpokládané náklady na přístavbu nového lůžkového pavilonu činí včetně souvisejících závazků a nákladů přibližně 168 milionů korun. Financování by mělo být součástí rozpočtů na roky 2027 a 2028.
Nový čtyřpodlažní pavilon nabídne prostor pro 20 lůžek i administrativní a provozní zázemí. Po přesunu kanceláří do nové přístavby bude možné upravit uvolněné prostory v hlavní budově pro dalších 17 lůžek. Celkem by se tak kapacita zařízení mohla zvýšit až o 37 lůžek. Součástí záměru jsou také úpravy provozního uspořádání a technického zázemí.
Díky projektu se zlepší prostředí, v němž pacienti tráví delší dobu. "Chceme jim nabídnout důstojné zázemí a více soukromí. Jedním z našich cílů je postupně snížit počet pacientů na pokojích, kde jsou nyní ubytováni až po šesti, maximálně na čtyři. Samozřejmostí bude také odpovídající vybavení pokojů včetně vlastního sociálního zařízení," uvedl Pavel Štefka (ANO), náměstek hejtmana Pardubického kraje pro zdravotnictví.
V současnosti se připravuje projektová dokumentace, která naváže na již zpracované podklady pro přístavbu pavilonu a zahrne také přestavbu kancelářských prostor v hlavní budově na pokoje pro pacienty. Hotová by měla být na jaře 2027. "Důležité je dobře naplánovat jednotlivé kroky tak, aby stavební práce co nejméně zasáhly do provozu centra. Ještě před jejich zahájením proto počítáme s výstavbou evakuačního výtahu. Dodavatele už máme vybraného. Hlavní stavební práce začnou přístavbou k budově A, jejich zahájení bychom chtěli stihnout nejpozději na podzim roku 2027," uvedl hejtman Martin Netolický (3PK).
Zařízení fungovalo od svého založení v roce 1976 pod názvem Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví. Od 1. července 2026 používá název Centrum následné péče, který lépe vystihuje současnou podobu a rozsah poskytovaných služeb. Kromě následné zdravotní péče nabízí také rehabilitaci, sociální služby a další podporu pacientům, kteří potřebují pokračovat v léčbě po akutní hospitalizaci.