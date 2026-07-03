Pardubický kraj pokračuje v úpravách léčebného ústavu v Jevíčku na Svitavsku

Pardubický kraj pokračuje v úpravách areálu Odborného léčebného ústavu v Jevíčku na Svitavsku. Za zhruba deset milionů korun opraví parkoviště a navazující cestu, uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě. Za dalších zhruba 30 milionů korun kraj připravuje modernizaci stravovacího provozu ústavu.
Stavební práce na parkovišti začnou 7. července. Zahrnují stavbu nových parkovacích míst a celkovou rekonstrukci napojené cesty v areálu ústavu. Součástí projektu je také obnova podloží, odvodnění, úpravy okolního terénu a sadové úpravy včetně výsadby zeleně. Parkoviště bude sloužit především pacientům, návštěvníkům a zaměstnancům léčebného ústavu, ale i dalším uživatelům přilehlých objektů.
Akce navazuje na letos dokončenou revitalizaci historického parku. Jeho původní struktura se s pomocí evropské dotace obnovila po více než 100 letech. Náklady dosáhly přibližně 6,5 milionu korun.
Pardubický kraj připravuje také modernizaci stravovacího provozu ústavu. Projekt počítá s úplnou obnovou gastrotechnologie, stavebními úpravami i modernizací technického zázemí včetně nové vzduchotechniky s rekuperací, úprav skladovacích prostor a příjmu zboží. Hejtmanství předpokládá, že na něj získá dotaci zhruba 11 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí.
V uplynulých letech kraj v areálu zaplatil například modernizaci kotelny, výměnu energetických rozvodů, opravy historických dřevěných leháren, přestavbu bývalého dětského pavilonu na pavilon plicní rehabilitace, opravy střech, energeticky úsporná opatření ve stravovacím provozu nebo zateplení pavilonu.
Léčebný ústav v Jevíčku existuje od roku 1916, na počátku byl léčebnou tuberkulózy. V letech 1918 až 1926 byla dokončena hlavní budova s lehárnami a její spojení chodbami s budovou kuchyně a jídelnami. Později byl postaven další samostatný léčebný pavilon, obytné budovy pro zaměstnance, hospodářské budovy a ústavní kostelík. Roku 1940 vznikl takzvaný Lesní pavilon pro pacienty s lehčím průběhem onemocnění. V letech 1946 až 1950 byl přistavěn operační sál, pracovny lékařů a byly vybudovány další obytné budovy pro zaměstnance. Ročně se v ústavu léčí kolem 2000 pacientů s pneumologickými onemocněními nebo pohybovými obtížemi.