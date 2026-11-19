Nedostatek dostupného bydlení může prohlubovat rozdíly mezi regiony a přispívat k odchodu obyvatel z periferních oblastí. Pardubický kraj proto hledá možnosti, jak podpořit stavbu bytů, využití prázdných budov a zlepšit podmínky pro život i práci v méně rozvinutých částech regionu, uvedl dnes hejtman Martin Netolický (3PK) na konferenci o bydlení v Pardubicích.
"Situace v okolí Pardubic a Chrudimi se liší od východních a dalších periferních částí, kde se k otázce bydlení přidávají problémy s pracovními příležitostmi a úbytkem obyvatel. Proto se při plánování nemůžeme dívat jen na souhrnná čísla za velká území," řekl hejtman.
Podle demografických výhledů mohou některé oblasti na východě kraje do roku 2040 přijít přibližně o pět až devět procent obyvatel. Dostupné bydlení a pracovní příležitosti patří podle hejtmana k podmínkám, které mohou tento vývoj pomoci zmírnit. Méně obyvatel znamená nižší příjmy, omezené investice a obtížnější spolufinancování rozvojových projektů.
Bydlení je podle hejtmana především úkolem státu a obcí. "Kraj může pomáhat koordinací a cílenými opatřeními, jeho možnosti jsou ale omezené také objemem dostupných prostředků a nastavením rozpočtového určení daní. Pokud máme podpořit rozvoj slabších částí regionu, potřebujeme pomoc směřovat tam, kde se potíže skutečně kumulují," řekl Netolický.
Jednou z cest k rozšíření nabídky bytů může být přeměna nevyužívaných obecních budov. Obce podle hejtmana někdy získávají objekty po zaniklých veřejných službách, například poštách, a hledají pro ně nové využití. Kraj chce prověřovat možnosti, jak vznik bytů v těchto prostorách podpořit, zejména v menších a okrajových obcích.
Netolický zároveň upozornil na nutnost zvažovat dlouhodobé náklady investic. Provoz a následné rekonstrukce nákladných zařízení mohou obcím omezovat prostor pro další rozvoj, včetně bydlení, zaměstnanosti a podnikání. Samotná výstavba volnočasové infrastruktury podle něj nemusí zastavit odchod obyvatel, pokud v území chybějí další podmínky pro život a práci.
V některých částech kraje je podle hejtmana nutné řešit kapacitu elektrické distribuční sítě a kvalitní internetové připojení. Kraj proto jedná s distributory o posílení sítí a podporuje projekty vysokorychlostního internetu v periferních oblastech.
Průzkum CEEC Research ukázal, že 63 procent samospráv v kraji považuje nabídku nájemního bydlení za nedostatečnou. Jeho rozvoj nejvíce brzdí nedostatek peněz, vhodných pozemků a objektů či nestabilní pravidla podpory. V Pardubickém kraji označilo dostupné nájmy pro středně příjmové domácnosti za potřebné 69 procent respondentů. Startovací byty pro mladé a rodiny postrádá 59 procent dotázaných.
V Pardubickém kraji se letos v prvním pololetí začalo stavět 864 bytů, meziročně o 23 procent více. Přesto výstavba v přepočtu na obyvatele zaostala za celostátním průměrem. Dokončeno bylo 639 bytů, o osm procent méně než loni.