Pardubický kraj rozdělí sedmi obcím bezúročné půjčky na rozvojové projekty

Autor: ČTK
  14:59aktualizováno  14:59
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zastupitelé Pardubického kraje dnes schválili bezúročné půjčky na rozvojové projekty obcí. Z devíti žádostí uspělo sedm, celkem za 57 milionů korun. Půjčky zřejmě budou v budoucnu běžnou formou podpory, uvedl krajský radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a kulturu Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj).

Kraj půjčí peníze obcím Červená Voda, Semanín a Třebovice na Orlickoústecku, Moravské Třebové, Městečku Trnávka a Vítějevesi na Svitavsku a obci Javorník. Peníze využijí například pro bytovou výstavbu, rekonstrukce budov, stavbu kanalizace či úpravu sportovního areálu.

"Nejsou to přímé dotace. Obce v území kraje se metodicky učí pracovat s finančními nástroji, které do budoucna budou podle mne hlavním dotačním instrumentem Evropské unie a možná i národních dotací. V tomto případě krajských, a to formou půjček," uvedl Línek.

Možnost požádat o bezúročnou výpomoc na rozvojové projekty mají obce z hospodářsky a sociálně ohrožených částí regionu druhým rokem. Kraj pro tento účel vyčlenil 100 milionů korun. V případě obcí do 5000 obyvatel je limitem částka deset milionů korun na jeden projekt. U obcí do 10.000 obyvatel je limit 15 milionů korun, pro obce nad 10.000 obyvatel a dobrovolné svazky obcí je hranicí 20 milionů korun.

Loni byly takto podpořeny obce Biskupice, Zderaz, Perálec, Pohledy, Červená Voda, Jaroměřice, Bohuňov a města Třemošnice, Moravská Třebová a Svitavy. Celkem na jejich projekty směřovalo 69,5 milionu korun.

Jako problémové stanovil Pardubický kraj obvody deseti obcí s pověřeným obecním úřadem, kterými jsou Česká Třebová, Hlinsko, Chrast, Chvaletice, Jevíčko, Králíky, Moravská Třebová, Skuteč, Svitavy a Třemošnice. Program je zaměřen například na budování nových zón pro bydlení, startovací byty, revitalizaci brownfieldů, průmyslové zóny, startovací dílny či kanceláře. Výpomoc bude možné využít také na zdravotnictví či pro budování komunitních center.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

22. dubna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

22. dubna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

22. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

22. dubna 2026  13:28,  aktualizováno  13:28

22. dubna 2026  13:19,  aktualizováno  13:19

22. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  14:54

22. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

22. dubna 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.