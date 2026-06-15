Pardubický kraj uzavřel éru ústavních budov pro děti, žádné už nebydlí v domově

Pardubický kraj završil transformaci dětských domovů. Žádné z dětí už nebydlí v ústavní budově, ale v bytech nebo rodinných domech. Je tak jediným krajem v České republice, který zcela opustil ústavní model péče a zajistil dětem bydlení výhradně v rodinném prostředí, řekl dnes novinářům krajský radní Pavel Šotola (Koalice pro Pardubický kraj) při příležitosti otevření dokončeného posledního dvojdomku, kde bude bydlet 12 dětí.
"Impulzem pro transformaci dětských domovů byly naše zkušenosti z proměny zařízení pro osoby se zdravotním postižením, která v Pardubickém kraji začala už kolem roku 2010. Viděli jsme, jak výrazně lidem prospívá přechod z ústavního prostředí do běžného života, a říkali jsme si, že u dětí, které mají celý život před sebou, může být přínos ještě mnohem větší," řekl radní.
Inspiraci hledali lidé z kraje v zahraničí, kde rodinné prostředí pro děti bez domova bylo běžnou praxí. Dnešním předáním novostavby dvojdomku pro děti z dětského domova hejtmanství zakončuje transformaci, která trvala 14 let. Stavba vznikla na místě budovy, která této sociální službě sloužila 110 let. Kolem 150 dětí bydlí v kraji ve 14 bytech a 14 domcích a jednom dvojdomku. Další domácnosti mají děti, které mají zdravotní postižení.
"Je to pro mě nesmírně silný moment. Když jsem poprvé přišla do dětského domova jako máma dvou dcer, nechápala jsem, jaká omezení děti v ústavním prostředí mají, že si například nemohou pozvat kamarády na oslavu narozenin. O to větší radost mám z toho, že dnes už mohou žít mnohem přirozeněji. Pro mě bylo tehdy nepochopitelné i to, že se Štědrý den slavil v jiný den než 24. prosince. Dnes mají naše děti obyčejný život a obyčejné dětství. A právě to považuji za to nejdůležitější," řekla ředitelka dětského domova v Pardubicích Kateřina Fialová.
Do dvojdomku v ulici ke Tvrzi se děti přestěhují na konci srpna. Brzy se tam půjdou podívat a vyberou si pokoje a postupně si je zařídí podle svých představ. V domě jsou dva jednolůžkové a dva dvoulůžkové pokoje, přičemž samostatné pokoje jsou určené hlavně pro starší a dospívající děti, které potřebují více soukromí a vlastního prostoru.
"Rodinné bydlení dětem přináší především větší samostatnost a soukromí. Dříve byly zvyklé žít neustále ve větší skupině a mnohé z nich neuměly být samy. O to náročnější pak pro ně byl odchod do samostatného života. V menších domácnostech se učí fungovat přirozeněji a získávají zkušenosti, které budou v budoucnu potřebovat," řekla ředitelka.
Dvojdomek je jako každý jiný, s běžným zvonkem, nikde neční nápis dětský domov. "Naším cílem bylo, aby děti nebyly označované podle toho, kde žijí. V Pardubickém kraji už nenajdete budovu s nápisem dětský domov. Děti bydlí v běžných bytech a rodinných domech mezi ostatními lidmi. Tím z nich snímáme zbytečnou stigmatizaci a umožňujeme jim prožívat dětství co nejvíce jako jejich vrstevníci," řekl radní.