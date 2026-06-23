Pardubický kraj využije prázdniny k modernizaci některých škol a vybavení

Pardubický kraj využije letní prázdniny k modernizaci některých škol a školských zařízení. Celkem na to uvolnil 30,75 milionu korun. Peníze budou směřovat do technického stavu objektů i do jejich vybavení a zázemí, uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě.
Mezi nejvýznamnější akce patří rekonstrukce plynové kotelny a topného systému na Gymnáziu Ústí nad Orlicí za 3,6 milionu korun. Projekt zahrnuje celkovou obnovu vytápění v části školního areálu a instalaci kondenzačního plynového kotle. Stejnou částku kraj investuje do dokončení druhé etapy výměny osvětlení na Střední škole stavební Vysoké Mýto na Orlickoústecku. Nová svítidla uspoří energii a zajistí odpovídající světelné podmínky pro výuku. Další tři miliony korun směřují do Střední školy zahradnické a technické Litomyšl. Projekt je zaměřený na opravu hygienického zázemí, modernizaci technických rozvodů, vzduchotechniky a osvětlení.
Významnou investicí je také oprava technického zázemí ve Střední průmyslové škole elektrotechnické a Vyšší odborné škole Pardubice za 1,6 milionu korun. Upravený objekt bude sloužit jako zázemí pro správu školního areálu, vznikne v něm dílna údržbáře, sklad materiálu i prostor pro přípravu učebních pomůcek pro odbornou výuku. Další projekt v areálu počítá s náklady 1,37 milionu korun na vybudování dvou učeben pro potřeby Speciální mateřské školy, základní školy a praktické školy Pardubice. Rekonstrukce zahrnuje přestavbu současného kinosálu na dvě flexibilní učebny, vytvoření zázemí pro vyučující a modernizaci interiéru včetně nového vybavení přizpůsobeného žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Kromě stavebních investic pokračuje také dlouhodobý projekt obnovy informačních technologií ve školách. Pardubický kraj jim poskytne z fondu IT 2026 – 2027 celkem 35,05 milionu korun na průběžnou obnovu počítačového vybavení a dalších digitálních technologií pro moderní výuku.