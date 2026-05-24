Pardubický kraj zahajuje letní sezonu, ceny v kempech rostou jen mírně

Letní sezona v Pardubickém kraji postupně začíná, část koupališť a kempů má od května otevřeno, jinde stále dokončují přípravy, které obvykle trvají několik týdnů. Ceny se ve většině zařízení zvyšují jen mírně nebo vůbec, zjistila ČTK.
Letní sezonu Autokempu Šlechtův Palouk obec Pastviny na Orlickoústecku připravuje běžnou údržbou a drobnými opravami. Pracovníci sekají trávu, natírají vybavení a dokončují opravy drobných závad, jako jsou uvolněné kachličky, kontrolují elektroinstalaci a funkčnost technického zázemí.
"Areál už nyní částečně funguje a obslouží karavanisty. Hlavní část rezervací na ubytování se plní s předstihem od začátku roku a obsazenost chat zůstává stabilní, protože se část hostů pravidelně vrací," řekl starosta Ladislav Škůrek (Za jednotné Pastviny).
Ceny jsou podle starosty o něco vyšší než loni, maximálně v řádech desetikorun. Obec by letos chtěla dokončit obnovu teras u chatek, zbývá jich deset. "Doufáme v dotační podporu od kraje. Jedna chatka vychází přibližně na 35.000 až 40.000 korun, přičemž dotace může pokrýt až 70 procent nákladů," řekl starosta.
V autokempu Seč Pláž na Chrudimsku sezona začala nedávno, o víkendech tam mívají srazy majitelé aut nebo chovatelé psích naháčů. Kemp chce letos pokračovat v nabídce, kterou má od loňska, je to letní kino nebo možnost on-line rezervace pobytů, uvedla zaměstnankyně kempu Kateřina Vondrová. Proti loňsku provozovatel zdražil o inflaci, ceny jsou vyšší o 2,4 procenta, dodala.
Mezi prvními otevírá koupaliště v Chrudimi, které uvítalo první návštěvníky v sobotu. Dva měsíce trvaly přípravné práce. Přípravy areálu zahrnovaly zejména čištění bazénů, úpravu a osev travnatých ploch nebo navážku nového písku na plážový volejbal. Pracovníci vyčistili střechy občerstvení a provedli běžnou údržbu v celém areálu.
"Práce bylo hodně, čistili jsme bazény, připravovali plochy, upravovali zázemí i sportoviště, aby bylo vše připravené pro návštěvníky," řekl ředitel společnosti Sportovní areály města Chrudim Luděk Marousek. Ceník zůstává stejný jako loni, základní vstupné je 100 korun, dodal.
Koupaliště ve Svitavách otevře v pondělí 15. června. Letošní novinkou bude kombinovaný provoz s krytým plaveckým bazénem. Ten město znovu otevřelo loni v září po rozsáhlé rekonstrukci a nyníi odstraňuje drobné vady a nedodělky, například prasklou dlažbu. "V červnu budou v provozu obě zařízení současně, v červenci bude fungovat především venkovní koupaliště a v srpnu se provoz bude řídit aktuálním počasím," řekl vedoucí sportoviště Kamil Holek.
Město testuje kombinovaný provoz, protože obě zařízení mají odlišnou návštěvnost i klientelu. Venkovní areál lidé využívají hlavně k delší rekreaci a odpočinku, zatímco krytý bazén slouží především ke sportovnímu plavání. "V některých městech jsou kryté bazény v létě uzavřené z ekonomických důvodů nebo kvůli nižší návštěvnosti, jinde fungují celoročně. Po sezoně vyhodnotíme, jaký model provozu je nejvhodnější jak pro návštěvníky, tak pro provoz," řekl Holek.