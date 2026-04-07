Pardubický kraj zmodernizuje za 30 milionů Kč stravovací provoz ústavu Jevíčko

Na zhruba 30 milionů korun odhaduje Pardubický kraj náklady na připravovanou modernizaci stravovacího provozu Odborného léčebného ústavu Jevíčko na Svitavsku. Denně zajišťuje přípravu až 600 jídel pro pacienty, zaměstnance, seniory i další strávníky. Současná technologie, z velké části starší než 20 let, potřebuje kompletní obnovu, která přinese energetické úspory a lepší pracovní podmínky pro personál, uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě.
Projekt počítáme s celkovou obnovou gastrotechnologie, stavebními úpravami a modernizací technického zázemí včetně ventilace s rekuperací, úpravou skladovacích prostor a příjmu zboží. Pardubický kraj by měl na úpravy získat dotaci asi 11 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí. Stavby bude zahájena po vydání rozhodnutí o jejím poskytnutí. Stravovací provoz funguje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Díky novým technologiím by měl ušetřit až 30 procent energií.
Hejtmanství v minulosti v jevíčském ústavu investovalo například do modernizace kotelny, výměny rozvodů energie, opravy dřevěných leháren nebo přeměny bývalého dětského pavilonu na pavilon plicní rehabilitace. Nechyběly opravy střech, energeticky úsporná opatření stravovacího provozu či zateplení pavilonu S. Celkem kraj v ústavu investoval více než 170 milionů korun.
Pardubický kraj pokračuje i v rozvoji okolí léčebny. Letos v únoru dokončil úpravu parku za přibližně 8,3 milionu korun. Projekt zahrnoval ošetření a výsadbu zeleně a po více než 100 letech obnovil původní strukturu parku. Kraj připravuje také rekonstrukci historického pavilonu N z roku 1926. Předpokládané náklady činí přibližně 296 milionů korun, zahájení úprav je plánováno na rok 2028.