Pardubičky mají analýzu zeleně, ukázala dostatek stromů u většiny budov

Čtvrtý městský obvod v Pardubicích si nechal zpracovat analýzu zeleně v Pardubičkách a části Studánky. Podle výsledků má většina hodnocených budov v okolí dostatek vzrostlých stromů, problémem je ale nedostatečné zastínění a v některých místech také horší dostupnost větších zelených ploch. Analýza podle obvodu ukázala, kde je potřeba zeleň doplnit a kam zaměřit další opatření. ČTK to řekla referentka úseku ochrany přírody a krajiny Petra Vašíčková ze čtvrtého obvodu.
"Kdo je připraven, není překvapen. A v době klimatických změn to platí trojnásob. Získaná data chceme implementovat do dobré praxe a zařadit se mezi první smart city v Česku," dodal místostarosta Josef Vamberský (Společně pro Pardubice).
Analýza společnosti ASITIS vyhodnotila 1171 budov podle pravidla 3-30-300. To počítá s tím, že lidé mají z oken vidět alespoň tři vzrostlé stromy, stromy by měly pokrývat alespoň 30 procent plochy a větší zelená plocha by měla být dostupná do 300 metrů. První podmínku splňuje 94 procent hodnocených budov, druhou 16 procent a třetí 47 procent.
"Zastínění korunami stromů zdaleka nedosahuje potřebných 30 procent ve většině čtvrtí, byť je rozložení zeleně velmi nerovnoměrné. Některá místa mají pokrytí nad 50 procent, jinde chybí prakticky úplně," řekla Vašíčková.
Nejhůře podle analýzy vychází okolí průmyslového areálu, areál krajské nemocnice a severní část mezi ulicemi Kyjevská a Zelená. "Díky analýze nyní víme, kde přesně je nedostatek zeleně nejpalčivější a proč. Místo plošných opatření se budeme snažit doplňovat zeleň a pokračovat ve výsadbě klimaticky odolných druhů dřevin tam, kde je to potřeba," řekl ČTK starosta Jan Procházka (ANO).
I menší projekty podle Procházky mohou mít velký efekt. Pomoc může například propojení areálu krajské nemocnice s parkem na Vinici. Mezi nemocnicí a parkem není přímé pěší propojení. Obvod chce podle Procházky jednat s nemocnicí o zřízení branky, kterou by se cesta do parku zkrátila například pacientům a návštěvníkům.
Ve východní ulici podél železniční trati městský obvod vysadí nové stromořadí z klimaticky odolných dřevin. Projekt má kromě výsadby zahrnovat také zasakovací povrchy na parkovacích místech a úpravy, které umožní odvádět dešťovou vodu ke stromům. "Budou se tam posouvat sítě, musí se dodržet ochranné pásmo u železnice. Projektantům se podařilo stromořadí navrhnout tak, že tam po všech potřebných schváleních může být kvalitní zeleň odolná vůči suchu," řekla Vašíčková.
Podle Vašíčkové se při plánovaných investicích obvod snaží řešit nejen samotnou opravu ulic, ale také jejich schopnost zadržovat vodu. U rekonstrukce Příčné ulice v Nemošicích v parku vzniká retenční nádrž s jezírkem a dešťovými záhony, které mají zachytávat srážkovou vodu a vytvořit nový biotop.
V některých místech nebude možné vysazovat stromy přímo do země kvůli sítím. Variantou je mobilní zeleň nebo vyvýšené záhony, jejich údržba je náročnější. Musí se i několikrát týdně zalévat, aby prosperovala, dodala Vašíčková.