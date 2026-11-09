Pardubický obvod povede Vařecha, koalice slibuje otevřenou radnici

Pátý městský obvod Pardubic povede v následujících čtyřech letech koalice uskupení Progresivní Pardubice a lidovci, ODS a STAN. Starostou bude Filip Vařecha (Progresivní Pardubice a lidovci) a místostarostou Matěj Slanař (ODS). Vyplývá to z koaliční smlouvy.
Koalice má v patnáctičlenném zastupitelstvu osm mandátů. Do opozice zamíří po 12 letech hnutí ANO. Starostu, místostarostu a další členy rady zvolí zastupitelé na ustavujícím zasedání 18. listopadu.
Nové vedení chce v následujících čtyřech letech změnit plánování investic, zvýšit transparentnost radnice a zaměřit se na bezpečnost dopravy.
Koalice chce také otevřít fungování radnice veřejnosti. Plánuje živé přenosy jednání zastupitelstva, zveřejňování hlasování a jednotnou evidenci podnětů obyvatel, aby mohli sledovat jejich vyřizování. "Smlouvu máme podepsanou a víme, co chceme za čtyři roky udělat. Investice budeme plánovat na několik let dopředu a podle jasných pravidel. A radnici otevřeme," řekl Vařecha.
V oblasti dopravy se koalice zaměří především na bezpečnost okolí škol, doplnění chybějících přechodů pro chodce a řešení parkování na sídlišti Dukla. Změny připraví po konzultaci s obyvateli. "Lidé v obvodu nejvíc řeší, jak se tu chodí, jezdí a parkuje," řekl Slanař.
Dalším záměrem je vytvoření dlouhodobé strategie rozvoje obvodu s výhledem na pět až deset let. Připravovat ji má komise pro strategii a rozvoj. Součástí dokumentu bude také seznam strategických projektů, mezi nimiž koalice zmiňuje například zajištění stínu na náměstí Dukelských hrdinů nebo obnovu Staré plovárny.