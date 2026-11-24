Okresní soud dnes rozhodne v případu zakázky na stavbu parkovacího domu v Pardubicích a na výběr stavebního dozoru. Obžalobě z různých trestných činů včetně sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě čelí šest lidí. Jsou mezi nimi i bývalý primátor za ANO Martin Charvát a jeho náměstkyně Helena Dvořáčková (dříve ANO a SPD). Všichni svou vinu odmítli, státní zástupkyně pro ně navrhla peněžité tresty.
Podle obžaloby se Charvát, Dvořáčková, Michal Drenko a Pavel Nevečeřal z představenstva fondu snažili vyloučit ze soutěže společnost Porr, která podala nejvýhodnější nabídku, aby vyhrála firma Chládek a Tintěra na druhém místě. Aby zastřeli svůj úmysl, oslovili znalce, který měl potvrdit, že vítěz soutěže nabídl nereálně krátký termín zhotovení stavby. Posudek za 242.000 korun bez DPH to však nepotvrdil. Skupina se podle obžaloby snažila výběrové řízení zrušit, nakonec ale byla smlouva podepsána se společností Porr. Státní zástupkyně v jejich jednání spatřuje sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku.
Čtveřici a Jaroslava Menšíka a Otakara Janeckého z představenstva fondu také obžaloba viní ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Při vypsání soutěže na technický dozor investora oslovil fond pět subjektů, navíc se přihlásili další tři neoslovení účastníci s výhodnými nabídkami. Představenstvo chtělo podle žalobkyně zvýhodnit některé přihlášené, kvůli tomu soutěž zrušilo a oslovilo napřímo dva účastníky, z nichž vybrali nejlepší nabídku, i když nepatřila mezi jimi preferované. Čtyři obžalované pak státní zástupkyně viní z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Spatřuje je v tom, že odhlasovali, že osloví jen dva účastníky a uzavřeli s jedním z nich smlouvu.